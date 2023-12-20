РФ создала новый план для продвижения пропаганды через Telegram — что известно

Россияне планируют продвигать пропагандистские нарративы через сеть Telegram-каналов, замаскированных под украинские, в том числе на украинском языке.
Как РФ распространяет пропаганду в Telegram
Центр противодействия дезинформации отмечает, что российский план предполагает создание каналов под украинские регионы или военные бригады с обратной связью.
Таким образом, оккупанты пытаются собирать информацию от самих украинцев.
По данным ЦПД, на первом этапе такие каналы набирают аудиторию, распространяя развлекательный и информационный контент. Далее завуалированно продвигают свои нарративы:
Запад больше не будет помогать Украине
В Украине раскол между политическим и военным руководством
Коррумпированная верхушка Украины разворовывает все
Следует избегать мобилизации. Быть дезертиром – это разумно
Украина обречена на поражение в войне и т.п.
Кроме этого, такие каналы распространяют дипфейки для дискредитации политического и военного руководства Украины.
Чем опасен Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Как известно, пик популярности Telegram в Украине пришелся на начало полномасштабного вторжения.
Более 63% украинцев начали читать телеграмм-каналы для получения новостей после 24 февраля. Ранее этот показатель составил менее 36%.
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