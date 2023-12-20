РФ создала новый план для продвижения пропаганды через Telegram — что известно

Россияне планируют продвигать пропагандистские нарративы через сеть Telegram-каналов, замаскированных под украинские, в том числе на украинском языке.

Как РФ распространяет пропаганду в Telegram

Центр противодействия дезинформации отмечает, что российский план предполагает создание каналов под украинские регионы или военные бригады с обратной связью.

Таким образом, оккупанты пытаются собирать информацию от самих украинцев.

По данным ЦПД, на первом этапе такие каналы набирают аудиторию, распространяя развлекательный и информационный контент. Далее завуалированно продвигают свои нарративы:

Запад больше не будет помогать Украине

В Украине раскол между политическим и военным руководством

Коррумпированная верхушка Украины разворовывает все

Следует избегать мобилизации. Быть дезертиром – это разумно

Украина обречена на поражение в войне и т.п.

Кроме этого, такие каналы распространяют дипфейки для дискредитации политического и военного руководства Украины.

Чем опасен Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Как известно, пик популярности Telegram в Украине пришелся на начало полномасштабного вторжения.

Более 63% украинцев начали читать телеграмм-каналы для получения новостей после 24 февраля. Ранее этот показатель составил менее 36%.