Аналитикам Центрального разведывательного управления США запретили пользоваться мессенджером Telegram на рабочем месте.
В ЦРУ запрещено пользоваться Telegram
Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что в ЦРУ аналитикам, занимающимся Россией, запрещено использовать свои настольные компьютеры для доступа к Telegram, популярной среди российских военных блоггеров.
По словам анонимных людей, знакомых с ситуацией, аналитикам также запрещено брать с собой личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к программе.
В то же время ЦРУ имеет в Telegram официальный канал для вербовки россиян.
Что не так с мессенджером Telegram
По мнению CEO коммуникационного агентства PlusOne Максима Саваневского, чтобы иметь возможность нормально пользоваться телеграммой, большинство пользователей предоставляют доступ к своим контактам.
Саваневский обращает внимание на то, что это дает очень много информации о человеке: сфере, в которой он работает, город проживания, какими сервисами пользуется и даже, возможно, какой образ жизни ведет.
Самое интересное, что даже если телефон человека не известен Телеграмму и этот человек никогда не пользовался этим мессенджером, через записные книги других людей можно идентифицировать такого человека.
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