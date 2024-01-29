В ЦРУ запрещено пользоваться Telegram

Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что в ЦРУ аналитикам, занимающимся Россией, запрещено использовать свои настольные компьютеры для доступа к Telegram, популярной среди российских военных блоггеров.

По словам анонимных людей, знакомых с ситуацией, аналитикам также запрещено брать с собой личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к программе.

Раньше шпионаж заключался в секретах. Все чаще речь идет о том, что скрывается на виду. Потрясающее количество данных, от сообщений в Facebook и клипов на YouTube до пингов о местонахождении с мобильных телефонов и автомобильных приложений, хранится в открытом Интернете, доступном каждому ищущему, — пишет Bloomberg. Поделиться

В то же время ЦРУ имеет в Telegram официальный канал для вербовки россиян.

Что не так с мессенджером Telegram

По мнению CEO коммуникационного агентства PlusOne Максима Саваневского, чтобы иметь возможность нормально пользоваться телеграммой, большинство пользователей предоставляют доступ к своим контактам.

Если вы не дадите такой доступ, нормально пользоваться Телеграммом для личной переписки практически невозможно. Передавая доступ к контактам вы передаете все данные контактов, которые у вас указаны — имя, телефон, имейл, возможно адрес или даже какие-то комментарии об этом человеке (сам Телеграмм утверждает, что хранит на своих серверах только имена и телефоны из вашей контактной книги , но этого тоже достаточно). Поделиться

Саваневский обращает внимание на то, что это дает очень много информации о человеке: сфере, в которой он работает, город проживания, какими сервисами пользуется и даже, возможно, какой образ жизни ведет.

Самое интересное, что даже если телефон человека не известен Телеграмму и этот человек никогда не пользовался этим мессенджером, через записные книги других людей можно идентифицировать такого человека.