Большинство украинцев знают, что Telegram — это российский многоплатформенный мессенджер, принадлежащий разработчикам из страны-агрессорки Павлу и Николаю Дуровым. Однако до сих пор не все осознают, насколько он опасен, особенно во времена полномасштабной войны РФ против Украины.

Что не так с мессенджером Telegram

О главных недостатках популярного мессенджера рассказал специалист Максим Саваневский — CEO коммуникационного агентства PlusOne.

По его словам, чтобы иметь возможность нормально пользоваться Телеграммом, большинство пользователей предоставляют доступ к своим контактам.

Если вы не дадите такой доступ, нормально пользоваться Телеграммом для личной переписки практически невозможно. Передавая доступ к контактам — вы передаете все данные контактов, которые у вас указаны — имя, телефон, имейл, возможно адрес или даже какие-то комментарии об этом человеке (сам Телеграмм утверждает, что хранит на своих серверах только имена и телефоны из вашей контактной книги, но этого тоже достаточно). Поделиться

Зачем Telegram доступ к вашим контактам

Максим Саваневский обращает внимание на то, что это дает очень много информации о человеке: сфере, в которой он работает, городе проживания, какими сервисами пользуется и даже, возможно, какой образ жизни ведет.

Кроме того, становится понятным уровень ваших связей с конкретным человеком. К примеру, Телеграмм знает телефон Арахамии. У кого-то он будет записан, как Арахамия, у кого-то просто Давид, у кого-то — кум, сын, любимый.

Самое интересное, что даже если телефон человека не известен Телеграмму и этот человек никогда не пользовался этим мессенджером, через записные книги других людей можно идентифицировать такого человека.

Возьмем в качестве примера условного “помощника Залужного”, о котором ничего не известно (даже о самом факте его существования), но который выполняет много важных задач. У него есть номер телефона, который используется в рабочих целях. Помощник, конечно, не пользуется Телеграммом для коммуникации, а, например, Signal. Круг контактов у такого человека должен быть достаточно широк, потому что коммуникация — это неотъемлемая часть его работы. Поделиться

Нетрудно догадаться, что у многих этот помощник будет записан в телефоне как "Помощник Залужного" или "Петр, помощник Залужного" или другие вариации на эту тему.

По словам специалиста, если часть этого круга общения имеет Телеграмм, то они дадут возможность легко идентифицировать номер помощника, возможного его имя и фамилию.

Далее так может случиться, что этот контакт у кого-то будет записан, как папа или любимый, или еще как-то. Что создает возможность идентифицировать, к примеру, членов семьи. Поделиться

Максим Саваневский также предупреждает, что, имея доступ к записной книге, можно получить данные о том, кто и когда общался с конкретным человеком.

Нетрудно догадаться, что такие данные в руках спецслужб РФ дадут им возможность не только срывать украинские спецоперации, но и начинать охоту на важных людей, влияющих на ход войны против России.

Именно Telegram позволяет россиянам идентифицировать номера телефонов бойцов любого военного подразделения, их родственников и близких. Он также может получить доступ к приватным разговорам и сообщениям.

Роль Павла Дурова в российско-украинской войне

Поскольку разработчик и владелец Telegram Павел Дуров крайне неоднозначная фигура и он даже поддержал Украину во времена Революции Достоинства, многие скептики не верят в то, что он сотрудничает с Кремлем.

Конечно, прямых доказательств до сих пор нет.