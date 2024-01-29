Більшість українців знають про те, що Telegram — це російський багатоплатформовий месенджер, який належить розробникам з країни-агресорки Павлу та Миколі Дуровим. Однак досі не всі усвідомлюють, наскільки небезпечним він є, особливо у часи повномасштабної війни РФ проти України.

Що не так з месенджером Telegram

Про головні недоліки популярного месенджера розповів фахівець Максим Саваневський — CEO комунікаційного агентства PlusOne.

За його словами, щоб мати можливість нормально користуватись Телеграмом, переважна більшість користувачів дають доступ до своїх контактів.

Якщо ви не дасте такого доступу, нормально користуватись Телеграмом для особистої переписки практично не можливо. Передаючи доступ до контактів ви передаєте всі дані контактів, які у вас вказані — імя, телефон, імейл, можливо адреса чи навіть якісь коментарі про цю людину (сам Телеграм стверджує, що зберігає на своїх серверах лише імена та телефони з вашої контактної книги, але цього теж достатньо). Поширити

Навіщо Telegram доступ до ваших контактів

Максим Саваневський звертає увагу на те, що це дає дуже багато інформацію про людину: сферу, в якій вона працює, місто проживання, якими сервісами користується та навіть, можливо, який спосіб життя веде.

Окрім того, стає зрозумілим рівень ваших звʼязків з конкретною людиною. До прикладу, Телеграм знає телефон Арахамії. В когось він буде записаний, як Арахамія, в когось просто Давид, в когось — кум, в когось — син, а в когось, можливо — коханий.

Найцікавішим є те, що навіть, якщо телефон людини не відомий Телеграму і ця людина ніколи не користувалась цим месенджером, через записні книги інших людей можна ідентифікувати таку людину.

Візьмемо для прикладу умовного помічника Залужного, про якого нічого не відомо (навіть про сам факт його існування), але який виконує багато важливих завдань. У нього є якийсь номер телефону, який використовується в робочих цілях. Помічник, звісно, не користується Телеграмом для комунікації, а, наприклад, Signal. Коло контактів в такої людини має бути достатньо широким, бо комунікація — це невідʼємна частина його роботи. Поширити

Неважко здогадатися, що в багатьох цей помічник буде записаний в телефоні як “Помічник Залужного” чи “Петро, помічник Залужного”, чи інші варіації на цю тему.

За словами фахівця, якщо частина цього кола спілкування має Телеграм, то вони дадуть можливість легко ідентифікувати номер помічника, можливого його ім’я та прізвище.

Далі так може статись що цей контакт в когось буде записаний, як “тато” чи “коханий”, чи ще якось. Що створює можливість ідентифікувати, наприклад, членів родини. Поширити

Максим Саваневський також попереджає, що маючи доступ до записної книги можна отримати дані про те, хто і коли спілкувався з конкретною людиною.

Неважко здогадатися, що такі дані у руках спецслужб РФ дадуть їм можливість не лише зривати українські спецоперації, а навіть розпочинати полювання на важливих людей, які впливають на хід війни проти Росії.

Саме Telegram дає можливість росіянам ідентифікувати номери телефонів бійців будь-якого військового підрозділу, їх родичів та близьких. Він також може отримати доступ до приватних розмов і повідомлень.

Роль Павла Дурова у російсько-українській війні

Оскільки розробник та власник Telegram Павло Дуров вкрай неоднозначна постать, яка підтримала Україну в часи Революції Гідності, чимало скептиків не вірять в те,що він співпрацює з Кремлем.

Звичайно, прямих доказів досі немає.