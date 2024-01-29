Більшість українців знають про те, що Telegram — це російський багатоплатформовий месенджер, який належить розробникам з країни-агресорки Павлу та Миколі Дуровим. Однак досі не всі усвідомлюють, наскільки небезпечним він є, особливо у часи повномасштабної війни РФ проти України.
Що не так з месенджером Telegram
Про головні недоліки популярного месенджера розповів фахівець Максим Саваневський — CEO комунікаційного агентства PlusOne.
За його словами, щоб мати можливість нормально користуватись Телеграмом, переважна більшість користувачів дають доступ до своїх контактів.
Навіщо Telegram доступ до ваших контактів
Максим Саваневський звертає увагу на те, що це дає дуже багато інформацію про людину: сферу, в якій вона працює, місто проживання, якими сервісами користується та навіть, можливо, який спосіб життя веде.
Окрім того, стає зрозумілим рівень ваших звʼязків з конкретною людиною. До прикладу, Телеграм знає телефон Арахамії. В когось він буде записаний, як Арахамія, в когось просто Давид, в когось — кум, в когось — син, а в когось, можливо — коханий.
Найцікавішим є те, що навіть, якщо телефон людини не відомий Телеграму і ця людина ніколи не користувалась цим месенджером, через записні книги інших людей можна ідентифікувати таку людину.
Неважко здогадатися, що в багатьох цей помічник буде записаний в телефоні як “Помічник Залужного” чи “Петро, помічник Залужного”, чи інші варіації на цю тему.
За словами фахівця, якщо частина цього кола спілкування має Телеграм, то вони дадуть можливість легко ідентифікувати номер помічника, можливого його ім’я та прізвище.
Максим Саваневський також попереджає, що маючи доступ до записної книги можна отримати дані про те, хто і коли спілкувався з конкретною людиною.
Неважко здогадатися, що такі дані у руках спецслужб РФ дадуть їм можливість не лише зривати українські спецоперації, а навіть розпочинати полювання на важливих людей, які впливають на хід війни проти Росії.
Саме Telegram дає можливість росіянам ідентифікувати номери телефонів бійців будь-якого військового підрозділу, їх родичів та близьких. Він також може отримати доступ до приватних розмов і повідомлень.
Роль Павла Дурова у російсько-українській війні
Оскільки розробник та власник Telegram Павло Дуров вкрай неоднозначна постать, яка підтримала Україну в часи Революції Гідності, чимало скептиків не вірять в те,що він співпрацює з Кремлем.
Звичайно, прямих доказів досі немає.
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