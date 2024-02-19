Чи безпечно користуватися Telegram — відповідь кіберфахівців

Чи безпечно користуватися месенджером Telegram та чи повʼязаний сервіс із ФСБ та ГРУ РФ – основні питання, які виникають у користувачі додатку. Фахівці з кібербезпеки Інституту дослідження кібервійни ICWR впевнені, що відповідь на перше питання – однозначно ні.

10 питань до безпеки Telegram

10 факторів, які допоможуть знайти відповідь на ключове питання щодо безпеки Telegram:

Telegram не є безпечним месенджером і не рекомендується у використанні для приватного спілкування.

У telegram наскрізне шифрування повідомлень не відбувається за замовчуванням, як у Signal, Threema чи WhatsApp.

Весь контент, який ви продукуєте в telegram за відсутності наскрізного шифрування за замовчуванням (метадані, чати, фото, відео, аудіо), зберігається на серверах назавжди. Навіть якщо користувач видалить дані з телефону, бо застосунки — це лише фронтенд telegram.

Частина серверів telegram знаходяться у Росії, за даними OSINT.

На квітень 2022 року у РФ розташовувався й основний домен telegram.org, за даними RiskIQ. Один із серверів telegram.org станом на серпень 2023-го розташовувався у російському місті Санкт-Петербург.

Telegram використовує для передачі мережевого трафіку лише російські компанії — RETN і LLC GLOBALNET.

Більшість користувачів telegram надає сервісу доступ до усіх своїх контактів, які зберігаються у телефоні та/або компʼютері.

Цю інформацію telegram також зберігає у себе на сервері. Таким чином на сервери telegram потрапляє уся інформація про соціальне коло його користувачів. Зокрема й контактна інформація тих, хто не давав месенджеру доступу до своїх контактів, або й взагалі не користується telegram.

Компанія Telegram FZ LLC з офісом у Дубаї (ОАЕ) має сумнівну та непрозору структуру власності й зареєстрована в офшорі на Віргінських островах.

Telegram, на відміну від компаній WhatsApp, Slack, Discord, не підзвітна жодному уряду та не є публічною компанією.

Навіть у тих випадках, де telegram мав би бути підзвітним згідно з вимогами законодавства країн, в яких оперує (як-от у Німеччині), компанія їх ігнорує.

Офіційна співпраця з владою РФ.

Останній технічний аудит у telegram проводився 2017 року. Після чого месенджер тимчасово заблокували. У червні 2020-го Роскомнадзор зняв вимоги щодо блокування месенджера та «позитивно оцінив висловлену засновником telegram готовність протидіяти тероризму й екстремізму».

Про співпрацю з telegram схвально висловився й особисто президент РФ Володимир Путін: «Застосунок та влада нормально взаємодіють».

Також у 2023-му telegram зник з переліку боржників: борги компанії чомусь «списали».

Неофіційна співпраця з російськими силовими структурами.

Лише за 2023 рік публічно відомо більше сотні випадків необґрунтованого технічного втручання в роботу telegram-каналів.

Відомі випадки втручання в роботу telegram-каналів, а також чату, на окупованих РФ українських територіях: у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі.

Telegram володіє більшим об’ємом даних про українців, ніж держзастосунок «Дія». Це робить його найціннішим джерелом інформації про більш ніж 20 млн громадян України.

Сумнівне походження інвестицій.

У 2021 році російська компанія «ВТБ-капітал» купила облігацій telegram на понад 1 млрд дол. Ця компанія на 60% належить РФ.

Одним з нещодавніх інвесторів telegram є одна з інвестиційних компаній з ОАЕ Mubadala, яка вкладала гроші зокрема в аеропорт «Пулково» та Gazprom Neft в РФ.

Інший фонд з ОАЕ — Abu Dhabi Catalyst Partners, засновано Mubadala й американською інвесткомпанією Falcon Edge Capital.

Telegram не має офісу.

Після закриття офісу в Лондоні Дуров писав про перенесення офісу в хмарочос Kazim Towers у Дубаї.

Однак за даними німецьких журналістів, як вирішили перевірити ці дані, офіс стоїть порожнім. Консьєрж офісної будівлі розповів журналістам, що не бачив, щоби хтось заходив до офісу вже понад три роки.