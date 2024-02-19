Чи безпечно користуватися Telegram — відповідь кіберфахівців

Чи безпечно користуватися месенджером Telegram та чи повʼязаний сервіс із ФСБ та ГРУ РФ – основні питання, які виникають у користувачі додатку. Фахівці з кібербезпеки Інституту дослідження кібервійни ICWR впевнені, що відповідь на перше питання – однозначно ні.
10 питань до безпеки Telegram
10 факторів, які допоможуть знайти відповідь на ключове питання щодо безпеки Telegram:
Telegram не є безпечним месенджером і не рекомендується у використанні для приватного спілкування.
У telegram наскрізне шифрування повідомлень не відбувається за замовчуванням, як у Signal, Threema чи WhatsApp.
Весь контент, який ви продукуєте в telegram за відсутності наскрізного шифрування за замовчуванням (метадані, чати, фото, відео, аудіо), зберігається на серверах назавжди. Навіть якщо користувач видалить дані з телефону, бо застосунки — це лише фронтенд telegram.
Частина серверів telegram знаходяться у Росії, за даними OSINT.
На квітень 2022 року у РФ розташовувався й основний домен telegram.org, за даними RiskIQ. Один із серверів telegram.org станом на серпень 2023-го розташовувався у російському місті Санкт-Петербург.
Telegram використовує для передачі мережевого трафіку лише російські компанії — RETN і LLC GLOBALNET.
Більшість користувачів telegram надає сервісу доступ до усіх своїх контактів, які зберігаються у телефоні та/або компʼютері.
Цю інформацію telegram також зберігає у себе на сервері. Таким чином на сервери telegram потрапляє уся інформація про соціальне коло його користувачів. Зокрема й контактна інформація тих, хто не давав месенджеру доступу до своїх контактів, або й взагалі не користується telegram.
Компанія Telegram FZ LLC з офісом у Дубаї (ОАЕ) має сумнівну та непрозору структуру власності й зареєстрована в офшорі на Віргінських островах.
Telegram, на відміну від компаній WhatsApp, Slack, Discord, не підзвітна жодному уряду та не є публічною компанією.
Навіть у тих випадках, де telegram мав би бути підзвітним згідно з вимогами законодавства країн, в яких оперує (як-от у Німеччині), компанія їх ігнорує.
Офіційна співпраця з владою РФ.
Останній технічний аудит у telegram проводився 2017 року. Після чого месенджер тимчасово заблокували. У червні 2020-го Роскомнадзор зняв вимоги щодо блокування месенджера та «позитивно оцінив висловлену засновником telegram готовність протидіяти тероризму й екстремізму».
Про співпрацю з telegram схвально висловився й особисто президент РФ Володимир Путін: «Застосунок та влада нормально взаємодіють».
Також у 2023-му telegram зник з переліку боржників: борги компанії чомусь «списали».
Неофіційна співпраця з російськими силовими структурами.
Лише за 2023 рік публічно відомо більше сотні випадків необґрунтованого технічного втручання в роботу telegram-каналів.
Відомі випадки втручання в роботу telegram-каналів, а також чату, на окупованих РФ українських територіях: у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі.
Telegram володіє більшим об’ємом даних про українців, ніж держзастосунок «Дія». Це робить його найціннішим джерелом інформації про більш ніж 20 млн громадян України.
Сумнівне походження інвестицій.
У 2021 році російська компанія «ВТБ-капітал» купила облігацій telegram на понад 1 млрд дол. Ця компанія на 60% належить РФ.
Одним з нещодавніх інвесторів telegram є одна з інвестиційних компаній з ОАЕ Mubadala, яка вкладала гроші зокрема в аеропорт «Пулково» та Gazprom Neft в РФ.
Інший фонд з ОАЕ — Abu Dhabi Catalyst Partners, засновано Mubadala й американською інвесткомпанією Falcon Edge Capital.
Telegram не має офісу.
Після закриття офісу в Лондоні Дуров писав про перенесення офісу в хмарочос Kazim Towers у Дубаї.
Однак за даними німецьких журналістів, як вирішили перевірити ці дані, офіс стоїть порожнім. Консьєрж офісної будівлі розповів журналістам, що не бачив, щоби хтось заходив до офісу вже понад три роки.
Підозра у співпраці telegram з ФСБ та ГРУ РФ — вже загроза. Для України це питання національної безпеки, а для Росії — захисту її державності.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-