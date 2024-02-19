Безопасно ли пользоваться Telegram — ответ киберспециалистов

Безопасно ли пользоваться мессенджером Telegram и связан ли сервис по ФСБ и ГРУ РФ – основные вопросы, возникающие у пользователя приложения. Специалисты по кибербезопасности Института исследования кибервойны ICWR уверены, что ответ на первый вопрос однозначно нет.

10 вопросов безопасности Telegram

10 факторов, которые помогут найти ответ на ключевой вопрос безопасности Telegram:

Telegram не является безопасным мессенджером и не рекомендуется использовать для частного общения.

В телеграмме сквозное шифрование сообщений не происходит по умолчанию, как у Signal, Threema или WhatsApp.

Весь контент, который вы производите в telegram при отсутствии сквозного шифрования по умолчанию (метаданы, чаты, фото, видео, аудио), хранится на серверах навсегда. Даже если пользователь удалит данные с телефона, потому что приложения — это только фронтенд telegram.

Часть серверов telegram находятся в России, по данным OSINT.

На апрель 2022 года в РФ размещался и основной домен telegram.org, по данным RiskIQ. Один из серверов telegram.org на август 2023-го располагался в российском городе Санкт-Петербург.

Telegram использует для передачи сетевого трафика только российские компании — RETN и LLC GLOBALNET.

Большинство пользователей telegram предоставляет сервису доступ ко всем контактам, хранящимся в телефоне и/или компьютере.

Эта информация telegram также хранит у себя на сервере. Таким образом, на серверы telegram попадает вся информация о социальном круге его пользователей. В том числе и контактная информация тех, кто не давал мессенджеру доступа к своим контактам, или вообще не пользуется telegram.

Компания Telegram FZ LLC с офисом в Дубае (ОАЭ) имеет сомнительную и непрозрачную структуру собственности и зарегистрирована в оффшоре на Виргинских островах.

Telegram, в отличие от компаний WhatsApp, Slack, Discord, не подотчетен ни одному правительству и не является публичной компанией.

Даже в тех случаях, где telegram должен быть подотчетным согласно требованиям законодательства стран, в которых оперирует (например, в Германии), компания их игнорирует.

Официальное сотрудничество с властями РФ.

Последний технический аудит в telegram проводился в 2017 году. После чего мессенджер временно заблокирован. В июне 2020 года Роскомнадзор снял требования по блокированию мессенджера и «положительно оценил высказанную основателем telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

О сотрудничестве с telegram с одобрением высказался и лично президент РФ Владимир Путин: «Применение и власть нормально взаимодействуют».

Также в 2023-м telegram исчез из перечня должников: долги компании почему-то «списали».

Неофициальное сотрудничество с русскими силовыми структурами.

Только за 2023 год публично известно более ста случаев необоснованного технического вмешательства в работу telegram-каналов.

Известны случаи вмешательства в работу telegram-каналов, а также чата на оккупированных РФ украинских территориях: в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе.

Telegram владеет большим объемом данных об украинцах, чем госприложение «Действие». Это делает его самым ценным источником информации о более чем 20 млн. граждан Украины.

Сомнительное происхождение инвестиций.

В 2021 году российская компания «ВТБ-капитал» купила облигаций telegram более чем на 1 млрд дол. Эта компания на 60% принадлежит РФ.

Одним из недавних инвесторов telegram является одна из инвестиционных компаний из ОАЭ Mubadala, которая вкладывала деньги в частности в аэропорт Пулково и Gazprom Neft в РФ.

Другой фонд из ОАЭ — Abu Dhabi Catalyst Partners, основан Mubadala и американской инвесткомпанией Falcon Edge Capital.

Telegram не имеет офиса.

После закрытия офиса в Лондоне Дуров писал о переносе офиса в небоскреб Kazim Towers в Дубае.

Однако по данным немецких журналистов, как решили проверить эти данные, офис пустует. Консьерж офисного здания рассказал журналистам, что не видел, чтобы кто-нибудь заходил в офис уже более трех лет.