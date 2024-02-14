Telegram несет угрозу безопасности Украины. ГУР ищет решение проблемы

В украинской разведке признают, что Телеграм содержит ряд угроз для безопасности как страны в целом, так и рядовых граждан, пользующихся мессенджером.
Использование Telegram опасно – ГУР
Главное управление разведки пытается решить проблему, которая есть у всех, кто пользуется Telegram-каналами.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По словам Юсова, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет.
Поэтому Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Телеграмом, чтобы работать по прозрачным правилам: и по украинскому законодательству, и по международным стандартам.
И это действительно очень трудная задача, подчеркнул Юсов.
Украинцам лучше не пользоваться Телеграмом
Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко посоветовал украинцам не пользоваться соцсетью Телеграмм.
Эксперт ОО «Институт Исследования Кибервойны» Егор Аушев заявил, что Телеграмм – это фактически легализованный «даркнет» (полностью анонимная, нерегулируемая и никому не подконтрольная часть Интернета – ред.), в котором сейчас те или иные лица могут распространять информацию разного характера, и на эту информацию нет никакого влияния. Он советует украинским военным и членам их семей не использовать Телеграмм для их безопасности.
Что не так с мессенджером Telegram
По мнению CEO коммуникационного агентства PlusOne Максима Саваневского, чтобы иметь возможность нормально пользоваться телеграммой, большинство пользователей предоставляют доступ к своим контактам.
Если вы не дадите такой доступ, нормально пользоваться Телеграмом для личной переписки практически невозможно. Передавая доступ к контактам вы передаете все данные контактов, которые у вас указаны — имя, телефон, е-мейл, возможно адрес или даже какие-то комментарии об этом человеке (сам Телеграмм утверждает, что хранит на своих серверах только имена и телефоны из вашей контактной книги , но этого тоже достаточно).
Саваневский обращает внимание на то, что это дает очень много информации о человеке: сфере, в которой он работает, город проживания, какими сервисами пользуется и даже, возможно, какой образ жизни ведет.
Самое интересное, что даже если телефон человека не известен Телеграму и этот человек никогда не пользовался этим мессенджером, через записные книги других людей можно идентифицировать такого человека.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-