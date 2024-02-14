Telegram несет угрозу безопасности Украины. ГУР ищет решение проблемы

В украинской разведке признают, что Телеграм содержит ряд угроз для безопасности как страны в целом, так и рядовых граждан, пользующихся мессенджером.

Использование Telegram опасно – ГУР

Главное управление разведки пытается решить проблему, которая есть у всех, кто пользуется Telegram-каналами.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет. Андрей Юсов Спикер ГУР

По словам Юсова, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет.

Поэтому Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Телеграмом, чтобы работать по прозрачным правилам: и по украинскому законодательству, и по международным стандартам.

И это действительно очень трудная задача, подчеркнул Юсов.

С кем это получается лучше решать, с кем сложнее. С Телеграмом выходит труднее всего. Это постоянная, многоуровневая работа: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы действительно много. Поделиться

Украинцам лучше не пользоваться Телеграмом

Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко посоветовал украинцам не пользоваться соцсетью Телеграмм.

Эксперт ОО «Институт Исследования Кибервойны» Егор Аушев заявил, что Телеграмм – это фактически легализованный «даркнет» (полностью анонимная, нерегулируемая и никому не подконтрольная часть Интернета – ред.), в котором сейчас те или иные лица могут распространять информацию разного характера, и на эту информацию нет никакого влияния. Он советует украинским военным и членам их семей не использовать Телеграмм для их безопасности.

Что не так с мессенджером Telegram

По мнению CEO коммуникационного агентства PlusOne Максима Саваневского, чтобы иметь возможность нормально пользоваться телеграммой, большинство пользователей предоставляют доступ к своим контактам.

Если вы не дадите такой доступ, нормально пользоваться Телеграмом для личной переписки практически невозможно. Передавая доступ к контактам вы передаете все данные контактов, которые у вас указаны — имя, телефон, е-мейл, возможно адрес или даже какие-то комментарии об этом человеке (сам Телеграмм утверждает, что хранит на своих серверах только имена и телефоны из вашей контактной книги , но этого тоже достаточно).

Саваневский обращает внимание на то, что это дает очень много информации о человеке: сфере, в которой он работает, город проживания, какими сервисами пользуется и даже, возможно, какой образ жизни ведет.

Самое интересное, что даже если телефон человека не известен Телеграму и этот человек никогда не пользовался этим мессенджером, через записные книги других людей можно идентифицировать такого человека.