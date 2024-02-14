Telegram несе загрозу безпеці України. ГУР шукає вирішення проблеми

В українській розвідці визнають, що Телеграм містить у собі низку загроз для безпеки як країни в цілому, так і пересічних громадян, які користуються месенджером.

Користування Telegram є небезпечним – ГУР

Головне управління розвідки наразі намагається вирішити проблему, яка є у всіх, хто користується Telegram-каналами.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться. Андрій Юсов Речник ГУР

За словами Юсова, усім хотілося б мати відповіді на всі питання і хотілося б мати чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу, однак таких простих відповідей, на жаль, немає.

Тому Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Телеграмом, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

І це насправді дуже важке завдання, підкреслив Юсов.

З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато. Поширити

Українцям краще не користуватися Телеграм

Керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко порадив українцям не користуватися соцмережею Телеграм.

Експерт ГО «Інститут Дослідження Кібервійни» Єгор Аушев заявив, що Телеграм – це наразі фактично легалізований «даркнет» (повністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина Інтернету – ред.), у якому зараз ті чи інші особи можуть розповсюджувати інформацію різного характеру, і на цю інформацію немає зовсім ніякого впливу. Він радить українським військовим і членам їхніх родин не використовувати Телеграм для їхньої ж безпеки.

Що не так з месенджером Telegram

На думку CEO комунікаційного агентства PlusOne Максима Саваневського, щоб мати можливість нормально користуватись Телеграмом, більшість користувачів дають доступ до своїх контактів.

Якщо ви не дасте такого доступу, нормально користуватись Телеграмом для особистої переписки практично не можливо. Передаючи доступ до контактів ви передаєте всі дані контактів, які у вас вказані — ім’я, телефон, імейл, можливо адреса чи навіть якісь коментарі про цю людину (сам Телеграм стверджує, що зберігає на своїх серверах лише імена та телефони з вашої контактної книги, але цього теж достатньо).

Саваневський звертає увагу на те, що це дає дуже багато інформацію про людину: сферу, в якій вона працює, місто проживання, якими сервісами користується та навіть, можливо, який спосіб життя веде.

Найцікавішим є те, що навіть якщо телефон людини не відомий Телеграму і ця людина ніколи не користувалась цим месенджером, через записні книги інших людей можна ідентифікувати таку людину.