В Испании суд заблокировал работу Telegram на неопределенное время — известна причина

Верховный суд Испании распорядился о приостановлении работы Telegram в стране с 25 марта. Испанские медиакомпании пожаловались, что мессенджер позволяет пользователям скачивать контент без разрешения.

Telegram в Испании временно заблокируют

Reuters со ссылкой на собственный источник в суде сообщает, что ряд медиакомпаний — в частности, Atresmedia, EGEDA, Mediaset, Telefonica — выдвинули свои претензии к Telegram.

В иске указано, что Telegram распространяет контент, защищенный авторскими правами.

Судья согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования претензий.

Источник в суде сообщил, что блокировка услуг Telegram будет ответственностью поставщиков мобильных телефонов.

Telegram является четвёртым наиболее используемым сервисом обмена сообщениями в Испании. Его используют около 19% опрошенных испанцев.

Telegram говорит, что в 2023 году было более 700 миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру.

Могут ли заблокировать Telegram в Украине

В феврале 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

Однако с сетью Telegram, по его словам, это выходит тяжелее всего.

Что касается Телеграммы, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет, — сказал Юсов. Поделиться

Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины от фракции «Голос», председатель комитета по свободе слова говорит, что Telegram, в принципе, как социальная сеть не идет на контакт с украинскими властями.