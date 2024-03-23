В Испании суд заблокировал работу Telegram на неопределенное время — известна причина

Верховный суд Испании распорядился о приостановлении работы Telegram в стране с 25 марта. Испанские медиакомпании пожаловались, что мессенджер позволяет пользователям скачивать контент без разрешения.
Telegram в Испании временно заблокируют
Reuters со ссылкой на собственный источник в суде сообщает, что ряд медиакомпаний — в частности, Atresmedia, EGEDA, Mediaset, Telefonica — выдвинули свои претензии к Telegram.
В иске указано, что Telegram распространяет контент, защищенный авторскими правами.
Судья согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования претензий.
Источник в суде сообщил, что блокировка услуг Telegram будет ответственностью поставщиков мобильных телефонов.
Telegram является четвёртым наиболее используемым сервисом обмена сообщениями в Испании. Его используют около 19% опрошенных испанцев.
Telegram говорит, что в 2023 году было более 700 миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру.
Могут ли заблокировать Telegram в Украине
В феврале 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.
Однако с сетью Telegram, по его словам, это выходит тяжелее всего.
Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины от фракции «Голос», председатель комитета по свободе слова говорит, что Telegram, в принципе, как социальная сеть не идет на контакт с украинскими властями.
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