В Іспанії суд заблокував роботу Telegram на невизначений час — відома причина
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В Іспанії суд заблокував роботу Telegram на невизначений час — відома причина

Telegram
Джерело:  Reuters

Верховний суд Іспанії видав розпорядження про призупинення роботи Telegram у країні з 25 березня. Іспанські медіакомпанії поскаржилися, що месенджер дозволяє користувачам завантажувати контент без дозволу.

Telegram в Іспанії тимчасово заблокують

Reuters із посиланням на власне джерело у суді повідомляє, що низка медіакомпаній — зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset, Telefonica — висунули свої претензії до Telegram.

У позові вказано, що Telegram поширює контент, захищений авторськими правами.

Зазначається, що суддя погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій.

Джерело в суді повідомило, що блокувати послуги Telegram буде відповідальністю постачальників мобільних телефонів.

Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовують майже 19% опитаних іспанців.

Telegram каже, що у 2023 році мав понад 700 мільйонів активних користувачів щомісяця по всьому світу.

Чи можуть заблокувати Telegram в Україні

У лютому 2023 року представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

Однак з мережею Telegram, за його словами, це виходить найважче.

Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться, — сказав Юсов.

Ярослав Юрчишин, народний депутат України від фракції «Голос», голова комітету з питань свободи слова каже, що Telegram, в принципі, як соціальна мережа не йде на контакт з українською владою.

Тому тут питання таке: або Telegram буде працювати, як інші соціальні мережі, буде йти на контакт і блокувати те, що несе загрозу, зокрема, національній безпеці та нашому суверенітету, або доведеться вже розбиратися з самою мережею.

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

Голова комітету ВРУ з питань свободи слова

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