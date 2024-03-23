В Іспанії суд заблокував роботу Telegram на невизначений час — відома причина

Верховний суд Іспанії видав розпорядження про призупинення роботи Telegram у країні з 25 березня. Іспанські медіакомпанії поскаржилися, що месенджер дозволяє користувачам завантажувати контент без дозволу.
Telegram в Іспанії тимчасово заблокують
Reuters із посиланням на власне джерело у суді повідомляє, що низка медіакомпаній — зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset, Telefonica — висунули свої претензії до Telegram.
У позові вказано, що Telegram поширює контент, захищений авторськими правами.
Зазначається, що суддя погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій.
Джерело в суді повідомило, що блокувати послуги Telegram буде відповідальністю постачальників мобільних телефонів.
Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовують майже 19% опитаних іспанців.
Telegram каже, що у 2023 році мав понад 700 мільйонів активних користувачів щомісяця по всьому світу.
Чи можуть заблокувати Telegram в Україні
У лютому 2023 року представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.
Однак з мережею Telegram, за його словами, це виходить найважче.
Ярослав Юрчишин, народний депутат України від фракції «Голос», голова комітету з питань свободи слова каже, що Telegram, в принципі, як соціальна мережа не йде на контакт з українською владою.
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