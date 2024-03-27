За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, соцмережа Telegram представляє проблему для нацбезпеки, однак її теж можна використати на користь України.
Як Telegram можна використати на користь України
Глава ГУР зазначив, що за допомогою соцмережі Telegram можна здійснювати вплив на жителів окупованих Росією територій України.
При цьому глава ГУР також звернув увагу на ризики, які несе собою використання месенджера.
Що відомо про позицію України щодо Telegram
Голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що держслужбовцям та представникам органів місцевої влади можуть заборонити користуватись месенджером Telegram у разі його визнання непрозорою мережею.
Юрчишин підкреслив, що наразі залишається невідомим, де саме зберігаються активи Telegram.
Тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності.
Він зазначив, що результатом цього стане заборона державним посадовцям користуватись месенджером.
Він додав, що пересічні українці зможуть і надалі використовувати месенджер на власний розсуд.
Юрчишин запевнив, що роект закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація не має норми щодо блокування соцмереж.
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