За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, соцмережа Telegram представляє проблему для нацбезпеки, однак її теж можна використати на користь України.

Як Telegram можна використати на користь України

Глава ГУР зазначив, що за допомогою соцмережі Telegram можна здійснювати вплив на жителів окупованих Росією територій України.

Найцікавіше — це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює, — пояснює Буданов. Поширити

При цьому глава ГУР також звернув увагу на ризики, які несе собою використання месенджера.

Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається, — зазначив Буданов. Поширити

Що відомо про позицію України щодо Telegram

Голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що держслужбовцям та представникам органів місцевої влади можуть заборонити користуватись месенджером Telegram у разі його визнання непрозорою мережею.

Юрчишин підкреслив, що наразі залишається невідомим, де саме зберігаються активи Telegram.

Тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності.

Якщо вона прозора і там немає ФСБшних хвостів та китайських спецслужб, якщо ж вона не покаже систему власності, то отримає статус системи з непрозорою системою власності, — пояснив нардеп. Поширити

Він зазначив, що результатом цього стане заборона державним посадовцям користуватись месенджером.

Тобто там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади, — підкреслив Юрчишин. Поширити

Він додав, що пересічні українці зможуть і надалі використовувати месенджер на власний розсуд.

Тому для користувачів соцмережі, навіть якщо після прийняття закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, щоб там не буде умовно кажучи акаунта ГУР, — заспокоїв нардеп. Поширити

Юрчишин запевнив, що роект закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація не має норми щодо блокування соцмереж.