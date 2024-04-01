При каких условиях в Украине заблокируют Telegram и TikTok — ответ председателя комитета Рады

Telegram в Украине могут заблокировать по решению СНБО, если произойдет критическая ситуация с утечкой информации.
Блокировка Telegram возможна в критической ситуации
Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин рассказал, при каком условии могут заблокировать Telegram.
Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".
В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".
Он добавил, что Telegram рассматривает запрос СБУ о не менее 26 телеграмм-каналах.
Ситуация с TikTok
Относительно намерения блокирования TikTok в США Юрчишин говорит, что у Украины есть основание для санкций — если такие санкции введены в стране-партнерах.
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