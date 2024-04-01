При каких условиях в Украине заблокируют Telegram и TikTok — ответ председателя комитета Рады

Telegram в Украине могут заблокировать по решению СНБО, если произойдет критическая ситуация с утечкой информации.

Блокировка Telegram возможна в критической ситуации

Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин рассказал, при каком условии могут заблокировать Telegram.

Для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например. А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор. Ярослав Юрчишин Председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады

Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".

Он добавил, что Telegram рассматривает запрос СБУ о не менее 26 телеграмм-каналах.

"Легитимный", "Резидент"… Они все достаточно публичны. На самом деле, СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии — это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы. Поделиться

Ситуация с TikTok

Относительно намерения блокирования TikTok в США Юрчишин говорит, что у Украины есть основание для санкций — если такие санкции введены в стране-партнерах.