ГУР отреагировало на блокирование Telegram ряда официальных чат-ботов Украины

Telegram заблокировал чат-бот “є Ворог", с помощью которого можно было сообщать о движении оккупантов.
Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины
Как сообщили в ГУР, по состоянию на 0:43 29 апреля недоступны боты ГУР и Службы безопасности , а также бот Минцифры «єВорог» . С их помощью можно было сообщить о движении российской техники.
В разведке отмечают, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.
Работу бота разведки уже восстанавливают на других платформах. Остальные учреждения с заблокированными ботами пока ситуацию не комментировали.
При каких условиях в Украине заблокируют Telegram
Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в начале апреля рассказывал, что для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например.
Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".
В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что мессенджер Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины .
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