ГУР отреагировало на блокирование Telegram ряда официальных чат-ботов Украины

Telegram заблокировал чат-бот “є Ворог", с помощью которого можно было сообщать о движении оккупантов.

Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины

Как сообщили в ГУР, по состоянию на 0:43 29 апреля недоступны боты ГУР и Службы безопасности , а также бот Минцифры «єВорог» . С их помощью можно было сообщить о движении российской техники.

В разведке отмечают, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.

Несмотря на блокировку нашего бота — ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никакие персональные данные, — подчеркнули в ГУР. Поделиться

Работу бота разведки уже восстанавливают на других платформах. Остальные учреждения с заблокированными ботами пока ситуацию не комментировали.

При каких условиях в Украине заблокируют Telegram

Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в начале апреля рассказывал, что для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например.

А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор. Поделиться

Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".