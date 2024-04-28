Telegram заблокировал ряд украинских ботов для передачи данных Силам обороны

Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "єВорог" и другие.
Блокировка украинских ботов в Telegram
Сообщается, что утрачены определенные каналы коммуникаций с жителями на и.о. территориях, которые выстраивались в течение двух лет.
Ранее Дуров сообщил, что запрещается применить боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.
"Основные" боты россиян для сбора такой же информации не заблокированы.
В настоящее время власти никак не комментировали эти блокировки.
Также о блокировании своего бота сообщает Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины.
Там призвали не попасть в ловушку путинских спецслужб, массово создающих боты-клоны.
При каких условиях в Украине заблокируют Telegram
Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в начале апреля рассказывал, что для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например.
Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".
В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-