Telegram заблокировал ряд украинских ботов для передачи данных Силам обороны
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Технологии
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Telegram заблокировал ряд украинских ботов для передачи данных Силам обороны

Telegram
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Источник:  online.ua

Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "єВорог" и другие.

Блокировка украинских ботов в Telegram

Сообщается, что утрачены определенные каналы коммуникаций с жителями на и.о. территориях, которые выстраивались в течение двух лет.

Основатель ТГ (Павел Дуров — ред.) заявил, что будет удалять боты для передачи координат и у нас, и у россиян. Теперь официальный "Еврог" бот — не работает; СБУшный "Стопрашенварбот" — не работает; Наш бот координат по югу Украины — не работает; Наш бот ПВО для отслеживания "Шахедов" — не работает; И еще куча других ботов, для координации и взаимодействия с жителями ТОТ не работают. Полтора года развития цифровой инфраструктуры на ТОТ псу под хвост, — написал херсонский журналист Константин Рыженко.

Ранее Дуров сообщил, что запрещается применить боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.

"Основные" боты россиян для сбора такой же информации не заблокированы.

В настоящее время власти никак не комментировали эти блокировки.

Также о блокировании своего бота сообщает Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины.

Там призвали не попасть в ловушку путинских спецслужб, массово создающих боты-клоны.

При каких условиях в Украине заблокируют Telegram

Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в начале апреля рассказывал, что для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например.

А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор.

Депутат отметил, что "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

В то же время Юрчишин сказал, что раньше Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, а теперь "мы выходим на людей".

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