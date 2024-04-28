Telegram заблокував низку українських ботів для передачі даних Силам оборони
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Telegram заблокував низку українських ботів для передачі даних Силам оборони

Telegram
Джерело:  online.ua

Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.

Блокування українських ботів в Telegram 

Повідомляється, що втрачено певні канали комунікацій з мешканцями на т.о. територіях, що вибудовувались впродовж двох років.

Засновник ТГ (Павло Дуров — ред.) заявив, що буде видаляти боти для передачі координат і у нас, і у росіян. Тепер офіційний "Єворог" бот — не працює; СБУшний "Стопрашенварбот" — не працює; Наш бот координат по півдню України — не працює; Наш бот ППО для відстежування "Шахедів" — не працює; І ще купа інших ботів, для координації і взаємодії з мешканцями ТОТ не працюють. Півтора роки розбудовування цифрової інфраструктури на ТОТ псу під хвіст, — написав херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Раніше Дуров повідомив, що забороняється застосувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.

«Основні» боти росіяни для збору такої ж інформації не заблоковані.

Наразі влада ніяк не коментувала ці блокування.

Також про блокування свого боту повідомляє Легіон “Свобода Росії“, що воює на боці України.

Там закликали не потрапити в пастку путінських спецслужб, які масово створюють боти-клони.

За яких умов в Україні заблокують Telegram

Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин на початку квітня розповідав, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад.

А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір.

Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.

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