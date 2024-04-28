Telegram заблокував низку українських ботів для передачі даних Силам оборони

Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.
Блокування українських ботів в Telegram
Повідомляється, що втрачено певні канали комунікацій з мешканцями на т.о. територіях, що вибудовувались впродовж двох років.
Раніше Дуров повідомив, що забороняється застосувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.
«Основні» боти росіяни для збору такої ж інформації не заблоковані.
Наразі влада ніяк не коментувала ці блокування.
Також про блокування свого боту повідомляє Легіон “Свобода Росії“, що воює на боці України.
Там закликали не потрапити в пастку путінських спецслужб, які масово створюють боти-клони.
За яких умов в Україні заблокують Telegram
Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин на початку квітня розповідав, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад.
Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".
Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.
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