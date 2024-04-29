Telegram ошибочно заблокировал официальные чат-боты Украины — Reuters

Реакция компании Telegram на блокировку украинских чат-ботов

Неназванный работник Telegram заявил агентству Reuters, что боты "временно отключили по ошибке", но впоследствии они "были восстановлены".

Он не предоставил никаких дополнительных деталей. Характер ошибки неизвестен.

Основатель Telegram Павел Дуров официально не комментировал эту ситуацию.

Блокировка украинских чат-ботов в Telegram

Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "Враг" и другие.

Ранее Дуров сообщил, что запретит применять боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.

В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что ФСБ заставило Павла Дурова заблокировать то, что связано с Украиной, потому что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в мессенджере.