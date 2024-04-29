Telegram помилково заблокував офіційні чат-боти України — Reuters
Категорія
Україна
Дата публікації

Telegram помилково заблокував офіційні чат-боти України — Reuters

Telegram
Джерело:  Reuters

У компанії Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментували блокування офіційних ботів України.

Реакція компанії Telegram на блокування українських чат-ботів

Неназваний працівник Telegram заявив агентству Reuters, що боти “тимчасово відключили через помилку”, але згодом вони “були відновлені”.

Він не надав жодних додаткових деталей. Характер помилки невідомий.

Засновник Telegram Павло Дуров офіційно не коментував цієї ситуації.

Блокування українських чат-ботів в Telegram 

Ввечері 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.

Раніше Дуров повідомив, що заборонить застосовувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.

У ГУР зазначили, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ФСБ змусило Павла Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною, тому що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в месенджері.

29 квітня у Telegram після призупинення роботи відновили доступ до чат-ботів Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, Мінцифри.

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