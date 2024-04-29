Українські Telegram-боти для передачі даних Силам оборони відновили роботу

У Telegram після призупинення роботи відновили доступ до чат-ботів Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, Мінцифри.
Відновлення роботи чат-ботів ГУР та СБУ
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI повідомив, що йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог».
Щоби цьому завадити, У Центрі радять використовувати інструмент для перевірки чат-ботів за посиланням.
Також про відновлення роботи свого чат-бота повідомив Легіон “Свобода Росії“, який воює на боці України.
Блокування українських чат-ботів в Telegram
Ввечері 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.
Раніше Дуров повідомив, що заборонить застосовувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.
У ГУР зазначили, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ФСБ змусило Павла Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною, тому що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в месенджері.
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