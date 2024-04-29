Українські Telegram-боти для передачі даних Силам оборони відновили роботу

У Telegram після призупинення роботи відновили доступ до чат-ботів Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, Мінцифри.

Відновлення роботи чат-ботів ГУР та СБУ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI повідомив, що йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог».

Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані, — зазначили там. Поширити

Щоби цьому завадити, У Центрі радять використовувати інструмент для перевірки чат-ботів за посиланням.

Також про відновлення роботи свого чат-бота повідомив Легіон “Свобода Росії“, який воює на боці України.

У боті розміщені посилання на анкети в Легіон і Рух, а також форма для подання важливої інформації, реквізити для підтримки Легіону і відповіді на запитання, що часто задаються. Поширити

Блокування українських чат-ботів в Telegram

Ввечері 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.

Раніше Дуров повідомив, що заборонить застосовувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.

У ГУР зазначили, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ФСБ змусило Павла Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною, тому що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в месенджері.