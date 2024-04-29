Украинские Telegram-боты для передачи данных Силам обороны возобновили работу

В Telegram после приостановки работы возобновили доступ к чат-ботам Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины, Минцифры.
Возобновление работы чат-ботов ГУР и СБУ
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI сообщил, что речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры «Еврог».
Чтобы этому помешать, в Центре советуют использовать инструмент для проверки чат-ботов по ссылке.
Также о возобновлении работы своего чат-бота сообщил Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины.
Блокировка украинских чат-ботов в Telegram
Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "Враг" и другие.
Ранее Дуров сообщил, что запретит применять боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.
В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что ФСБ заставило Павла Дурова заблокировать то, что связано с Украиной, потому что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в мессенджере.
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