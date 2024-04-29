Украинские Telegram-боты для передачи данных Силам обороны возобновили работу

В Telegram после приостановки работы возобновили доступ к чат-ботам Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины, Минцифры.

Возобновление работы чат-ботов ГУР и СБУ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI сообщил, что речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры «Еврог».

Помните: враг может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные, — отметили там. Поделиться

Чтобы этому помешать, в Центре советуют использовать инструмент для проверки чат-ботов по ссылке.

Также о возобновлении работы своего чат-бота сообщил Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины.

В сапоге размещены ссылки на анкеты в Легион и Движение, а также форма для представления важной информации, реквизиты для поддержки Легиона и ответы на часто задаваемые вопросы. Поделиться

Блокировка украинских чат-ботов в Telegram

Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "Враг" и другие.

Ранее Дуров сообщил, что запретит применять боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.

В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что ФСБ заставило Павла Дурова заблокировать то, что связано с Украиной, потому что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в мессенджере.