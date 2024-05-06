В ЄС зʼявиться наглядовий орган для регулювання роботи Telegram

У Європейському Союзі з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram.
Що відомо про оглядовий орган ЄС, який регулюватиме роботу Telegram
За даними видання, BIPT стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. Якщо компанія не буде реагувати на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.
Як відзначив Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO, такий нагляд буде непростим завданням.
Зазначається, що у BIPT поки що очікують офіційного призначення як регулятора.
Як пише видання, Бельгія отримала нагляд за Telegram завдяки Європейському закону про цифрові послуги (DSA). Цей набір правил набув чинності в лютому і має на меті надати державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, в тому числі шляхом контролю за тим, як вони самі модерують контент. Згідно з цими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає юрисдикцію бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT.
Блокування українських чат-ботів в Telegram
Ввечері 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.
Раніше Дуров повідомив, що заборонить застосовувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.
У ГУР зазначили, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ФСБ змусило Павла Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною, тому що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в месенджері.
29 квітня у Telegram після призупинення роботи відновили доступ до чат-ботів Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, Мінцифри.
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