Российские спецслужбы вербуют агентов среди латвийцев через Telegram

При этом попытки вербовки происходят по-разному. Иногда это делается адресно, когда обращаются к конкретному лицу с предложением. В другой раз людей ищут через публикации якобы предложений о работе, без описания конкретики, в Telegram-группах разной тематики.

ГРУ ищет агентов в Латвии через Telegram

Российские спецслужбы все чаще вербуют латвийских граждан в целях вредной деятельности в Латвии через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на латвийскую службу государственной безопасности (VDD).

VDD приводит несколько примеров.

Так, латвийская полиция начала расследование нападения на Музей оккупации Латвии, совершенное в конце февраля. Тогда в Музей была брошена бутылка с горючей смесью. Через несколько дней по результатам расследования были задержаны три человека, подозреваемые в совершении преступления. 4 апреля по этому уголовному делу было выделено отдельное дело против предполагаемых организаторов преступления, к расследованию которого присоединилась VDD.

В ночь на 17 апреля VDD задержала возможных организаторов преступления в тюрьме в Даугавпилсе, где они отбывали наказание за другие преступления. Подозреваемые задержаны при содействии российским силам, деятельность которых направлена против Латвии.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении VDD информация, нападение на Музей оккупации Латвии было организовано с использованием мессенджера Telegram.

Также в начале года, 8 февраля, недалеко от белорусской границы, в пункте патрулирования Патерниеки VDD задержала лицо с двойным гражданством Эстонии и России. Муж по поручению российских спецслужб осквернил краской в поселке Джуксти Тукумского края Латвии памятный камень «Защитникам Курземской крепости — воинам латышского легиона». Поделиться

Задержанный был в Латвии одним из членов группы, которая по поручению российских спецслужб совершала хулиганские акты против мест памяти и других объектов во всех трех странах Балтии.

В результате тесного сотрудничества VDD с другими спецслужбами стран Балтии, члены этой группы были задержаны в Эстонии. Деятельность группы также координировалась с использованием мессенджера Telegram.

В апреле прошлого года VDD в сотрудничестве с Военной разведкой задержала двух человек, которые занимались сбором развединформации о военных объектах на территории Латвии. Кроме того, один из задержанных размещал в центре одного из латвийских городов лозунги, которые могли создать впечатление о якобы поддержке в латвийском обществе агрессивных действий страны-агрессора.

Суд приговорил одного из задержанных к лишению свободы на три года, второго — на два года и восемь месяцев. Действия указанных лиц также координировались посредством мессенджера Telegram. Поделиться

Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации. Подобная ситуация недопустима.

Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Если кто-то выключит фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать, заявил Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.

Мы определенно обсудим это с нашими союзниками. Поделиться