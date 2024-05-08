Російські спецслужби вербують агентів серед латвійців через Telegram

При цьому спроби вербування відбуваються по-різному. Іноді це робиться адресно, коли звертаються до конкретної особи із пропозицією. Іншим разом людей шукають через публікації нібито пропозицій про роботу, без опису конкретики, у Telegram-групах різної тематики.

ГРУ шукає агентів у Латвії через Telegram

Російські спецслужби все частіше вербують латвійських громадян з метою шкідливої діяльності в Латвії через месенджер Telegram.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на латвійську Службу державної безпеки (VDD).

VDD наводить кілька прикладів.

Так, латвійська поліція розпочала розслідування нападу на Музей окупації Латвії, скоєного наприкінці лютого. Тоді в Музей було кинуто пляшку з горючою сумішшю. За кілька днів за результатами розслідування було затримано трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. 4 квітня з цієї кримінальної справи було виділено окрему справу проти передбачуваних організаторів злочину, до розслідування якого приєдналася VDD.

У ніч проти 17 квітня VDD затримала можливих організаторів злочину у в'язниці у Даугавпілсі, де вони відбували покарання за інші злочини. Підозрювані затримані за сприяння російським силам, чия діяльність спрямована проти Латвії.

Як свідчить інформація, що є в розпорядженні VDD, напад на Музей окупації Латвії було організовано з використанням месенджера Telegram.

Також на початку року, 8 лютого, неподалік білоруського кордону, в пункті патрулювання Патернієки VDD затримала особу з подвійним громадянством Естонії та Росії. Чоловік за дорученням російських спецслужб осквернив фарбою у селищі Джуксті Тукумського краю Латвії пам'ятний камінь «Захисникам Курземської фортеці — воїнам латиського легіону». Поширити

Затримана особа була в Латвії одним із членів групи, яка за дорученням російських спецслужб чинила хуліганські акти проти місць пам'яті та інших об'єктів у всіх трьох країнах Балтії.

Внаслідок тісної співпраці VDD з іншими спецслужбами країн Балтії, членів цієї групи було затримано в Естонії. Діяльність групи також координувалась з використанням месенджера Telegram.

У квітні минулого року VDD у співпраці з Військовою розвідкою затримала двох осіб, які займалися збором розвідінформації про військові об'єкти на території Латвії. Крім того, один із затриманих розміщував у центрі одного з латвійських міст гасла, які могли створити враження про нібито підтримку в латвійському суспільстві агресивних дій країни-агресора.

Суд засудив одного із затриманих до позбавлення волі на три роки, другого — на два роки та вісім місяців. Дії зазначених осіб також координувалися за допомогою месенджера Telegram. Поширити

Країни Балтії б'ють на сполох через гібридну атаку РФ

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації. Подібна ситуація неприпустима.

Про це у розмові з Financial Times заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати, - заявив Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви.

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян.

Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками. Поширити