Ексофіцер ГРУ прибув до Нідерландів і готовий свідчити у Гаазі про злочини армії РФ в Україні

Колишній офіцер Головного управління розвідки РФ та старший інструктор ПВК “Вагнера” прибув до Амстердама і попросив політичного притулку у Нідерландах.

Що відомо про готовність колишнього офіцера ГРУ свідчити про злочини армії РФ в Україні

За інформацією правозахисників із російського проєкту Gulagu.net, оприлюднив знімки сдачі у руки правосуддя колишнього російського військового.

Зазначається, що він заявив про готовність постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі та свідчити щодо скоєнних армією РФ воєнних злочинів в Україні, здійснених у період із 2014 по 2022 рік.

Зокрема, мова йде про провокаційні обстріли Донецька із метою посіяти ворожнечу між місцевими жителями та українськими військовими.

Свідчення про воєнні злочини передано в офіс прокурора та слідчих Міжнародного кримінального суду, - зазначають російські правозахисники. Поширити

Що відомо про ексофіцера розвідки ГРУ

Зазначається, що ім’я російського військового не розголошується, однак в армії РФ він мав звання полковника та був керівником так званого 4-го відділу управління спецоперацій "генпрокуратури ДНР".

Він готовий надати свідчення проти одного із ідеологів кремлівського проєкту "Новоросія" Владислава Суркова, депутата Держдуми РФ Олександра Бородая, командира 10-ї бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редута" та "Вагнер"), керівних осіб у ПВК “Вагнер”, високопосадовців ФСБ та Міноборони РФ, які керували війною проти України у період с 2014 по 2022 рік.

Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім'ї міжнародного захисту, тому що на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова кара або шантаж через погрози моїй сім'ї для відмови від показань незалежному суду, - зазначає колишній офіцер ГРУ у явці з повинною. Поширити

За його словами, він більше року передав засновнику правозахисної організації Gulagu.net Володимиру Осєчкіну інформацію для формування справ, які згодом зможе розглянути Міжнародний кримінальний суд та Генпрокуратура України.

Він також заявив, що права рука нині вже покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина Дмитро Уткін особисто наказував проводити страти та знущання над цивільним населенням в Україні і Сирії.

Автор явки з повинною у 2014 року взяв участь у "першому вторгненні в Україну", командуючи групою захисту "прем'єра ДНР" Бородая, який діяв від адміністрації Путіна, "особисто від Владислава Суркова".

Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частині України, яким керувала АП Росії, - заявляє колишній російський військовий. Поширити

Він також додає, що був свідком страшенних фальсифікацій під час проведення так званих “референдумів” на окупованих Росією територіях України.

Окрім цього ексофіцер ГРУ був непрямим свідком "кривавої розв'язки" в аеропорту Донецька в травні 2014 року, коли Бородай, колаборант із СБУ Олександр Ходаковський та їхні помічники "занапастили купу народу", щоб Москва скоріше виділила гроші та зброю.

Автор явки з повинною також пише, що бойовики "ДНР" самі обстрілювали Донецьк, щоб зірвати "Мінськ-2" та дестабілізувати свідомість цивільного населення Донецька проти сил ЗСУ.

Що колишній російський військовий каже про воєнні злочини після лютого 2022

Екс-офіцер ГРУ заявляє, що протягом 2021-2022 років ФСБ готувала диверсійні групи для дій поблизу лінії розмежування із окупованими частинами Луганської та Донецької областей.

Саме на базі цих загонів сформували батальйонні тактичні групи, які вторглися в Україну в лютому 2022 року.

Екс-офіцер був начальником розвідки 2-го загону. Під час виконання "завдань" від міноборони РФ в Україні "неодноразово бачив порушення 4-ї статті Женевської Конвенції стосовно цивільного населення", зокрема жорстокість до військовополонених та їх убивство або вивезення дітей без батьків до Білорусі.