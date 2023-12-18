Экс-офицер ГРУ прибыл в Нидерланды и готов свидетельствовать в Гааге о преступлениях армии РФ в Украине

Бывший офицер Главного управления разведки РФ и старший инструктор ПИК Вагнера прибыл в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах.

Что известно о готовности бывшего офицера ГРУ свидетельствовать о преступлениях армии РФ в Украине

По информации правозащитников из российского проекта Gulagu.net, обнародовал снимки сдачи в руки правосудия бывшего российского военного.

Отмечается, что он заявил о готовности предстать перед Международным уголовным судом в Гааге и свидетельствовать о совершенных армией РФ военных преступлениях в Украине, совершенных в период с 2014 по 2022 год.

В частности, речь идет о провокационных обстрелах Донецка с целью посеять рознь между местными жителями и украинскими военными.

Свидетельства о военных преступлениях переданы в офис прокурора и следователей Международного уголовного суда, - отмечают российские правозащитники. Поделиться

Что известно об эксофицере разведки ГРУ

Отмечается, что имя российского военного не разглашается, однако в армии РФ он имел звание полковника и являлся руководителем так называемого 4-го отдела управления спецопераций "генпрокуратуры ДНР".

Он готов предоставить показания против одного из идеологов кремлевского проекта "Новороссия" Владислава Суркова, депутата Госдумы РФ Александра Бородая, командира 10-й бригады спецназа ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергея Свида (позывной "Рязань") и "Вагнер"), руководящих лиц в ППК "Вагнер", высокопоставленных должностных лиц ФСБ и Минобороны РФ, руководивших войной против Украины в период с 2014 по 2022 год.

Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за совершенное, но прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж из-за угроз моей семьи для отказа от показаний независимому суду, - отмечает бывший офицер ГРУ в явке с повинной. Поделиться

По его словам, он больше года передал основателю правозащитной организации Gulagu.net Владимиру Осечкину информацию для формирования дел, которые впоследствии сможет рассмотреть Международный уголовный суд и Генпрокуратура Украины.

Он также заявил, что правая рука ныне уже покойного главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина Дмитрий Уткин лично предписывал проводить казни и издевательства над гражданским населением в Украине и Сирии.

Автор явки с повинной в 2014 году принял участие в "первом вторжении в Украину", командуя группой защиты "премьера ДНР" Бородая, действовавшего от администрации Путина, "лично от Владислава Суркова".

Мы невольно стали соучастниками организованного переворота на части Украины, которым руководила АП России, – заявляет бывший российский военный. Поделиться

Он также добавляет, что был свидетелем ужасных фальсификаций во время проведения так называемых "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины.

Кроме этого, эксофицер ГРУ был косвенным свидетелем "кровавой развязки" в аэропорту Донецка в мае 2014 года, когда Бородай, коллаборант из СБУ Александр Ходаковский и их помощники "погубили кучу народа", чтобы Москва скорее выделила деньги и оружие.

Автор явки с повинной также пишет, что боевики ДНР сами обстреливали Донецк, чтобы сорвать Минск-2 и дестабилизировать сознание гражданского населения Донецка против сил ВСУ.

Что бывший российский военный говорит о военных преступлениях после февраля 2022 г.

Экс-офицер ГРУ заявляет, что в течение 2021-2022 годов ФСБ готовила диверсионные группы для действий вблизи линии разграничения с оккупированными частями Луганской и Донецкой областей.

Именно на базе этих отрядов сформировали батальонные тактические группы, вторгшиеся в Украину в феврале 2022 года.

Экс-офицер являлся начальником разведки 2-го отряда. При выполнении "заданий" от минобороны РФ в Украине "неоднократно видел нарушение 4-й статьи Женевской Конвенции в отношении гражданского населения", в частности жестокость к военнопленным и их убийство или вывоз детей без родителей в Беларусь.