США предъявили обвинение группе военных армии РФ за военные преступления в Украине

США объявили о предъявлении обвинений 4 военным армии РФ за совершение военных преступлений в Украине.
Что известно о предъявлении обвинений военной армии РФ со стороны США
По словам представителей Минюста США, речь идет о предъявлении обвинений Сурену Сейрановичу Мкртчяну, Дмитрию Буднику и двум россиянам, чьи имена остаются неизвестными США.
Российские военные обвиняются в незаконном задержании гражданина США во время вторжения России в Украину.
Российские военные преступники подвергли гражданину США жесткий допрос, задействовали грубую физическую силу, угрожали убийством и инициировали казнь.
Что известно о деталях обвинений против российских военных
Согласно содержащемуся в обвинительном заключению обвинению, Мкртчян и Будник были командирами воинских частей Вооруженных Сил России и так называемой "Донецкой Народной Республики", а Валерий и Назар - военнослужащими низшего ранга. Обвиняемые воевали на стороне России против Украины.
В апреле 2022 года Мкртчян и солдаты под его командованием, вероятно, похитили жертву гражданина США из его дома в селе Мило Херсонской области на юге Украины и незаконно удерживали его по меньшей мере 10 дней.
Во время похищения Мкртчян, Валерий, Назар и другие бросили обнаженную жертву лицом на землю, связали ей руки за спиной, направили пистолет ей в голову и жестоко избили, в частности, примерами их оружия. Затем Мкртчян, Валерий, Назар и другие перевезли жертву в импровизированную военную базу.
В обвинительном заключении также утверждается, что Мкртчян и Будник руководили и принимали участие по меньшей мере в двух допросах, в ходе которых четверо обвиняемых и другие лица пытали жертву.
Во время одного из допросов Мкртчян Валерий и Назар сняли с жертвы одежду и сфотографировали ее. Затем обвиняемые и другие лица жестоко избили жертву, направили оружие ей в затылок и угрожали застрелить его. Будник угрожал жертве смертью и просил произнести последние слова. Вскоре после этого Назар и другие провели инсценировку смертной казни.
Утверждается, что они свергли жертву на землю, приставили пистолет к затылку, затем слегка сдвинули пистолет и выстрелили прямо мимо головы жертвы.
Обвиняемым выдвинуто обвинение в трех военных преступлениях - незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении - и в одном заговоре с целью совершения военных преступлений. В случае признания виновным каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-