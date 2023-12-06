США предъявили обвинение группе военных армии РФ за военные преступления в Украине

Что известно о предъявлении обвинений военной армии РФ со стороны США

По словам представителей Минюста США, речь идет о предъявлении обвинений Сурену Сейрановичу Мкртчяну, Дмитрию Буднику и двум россиянам, чьи имена остаются неизвестными США.

Российские военные обвиняются в незаконном задержании гражданина США во время вторжения России в Украину.

Российские военные преступники подвергли гражданину США жесткий допрос, задействовали грубую физическую силу, угрожали убийством и инициировали казнь.

Министерство юстиции выдвинуло первые в истории обвинения по уставу США о военных преступлениях четырем связанным с Россией военнослужащим за тяжкие преступления против американского гражданина. Министерство юстиции будет работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться ответственности и справедливости за агрессивную войну России, - отметил генпрокурор США Меррик Гарланд. Поделиться

Что известно о деталях обвинений против российских военных

Согласно содержащемуся в обвинительном заключению обвинению, Мкртчян и Будник были командирами воинских частей Вооруженных Сил России и так называемой "Донецкой Народной Республики", а Валерий и Назар - военнослужащими низшего ранга. Обвиняемые воевали на стороне России против Украины.

В апреле 2022 года Мкртчян и солдаты под его командованием, вероятно, похитили жертву гражданина США из его дома в селе Мило Херсонской области на юге Украины и незаконно удерживали его по меньшей мере 10 дней.

Во время похищения Мкртчян, Валерий, Назар и другие бросили обнаженную жертву лицом на землю, связали ей руки за спиной, направили пистолет ей в голову и жестоко избили, в частности, примерами их оружия. Затем Мкртчян, Валерий, Назар и другие перевезли жертву в импровизированную военную базу.

Эти обвинения отражают то, что предполагаемые действия обвиняемых являются не только серьезными нарушениями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и нарушением законодательства США, отмечает прокурор США из Восточного округа Джессика Абер. Поделиться

В обвинительном заключении также утверждается, что Мкртчян и Будник руководили и принимали участие по меньшей мере в двух допросах, в ходе которых четверо обвиняемых и другие лица пытали жертву.

Во время одного из допросов Мкртчян Валерий и Назар сняли с жертвы одежду и сфотографировали ее. Затем обвиняемые и другие лица жестоко избили жертву, направили оружие ей в затылок и угрожали застрелить его. Будник угрожал жертве смертью и просил произнести последние слова. Вскоре после этого Назар и другие провели инсценировку смертной казни.

Утверждается, что они свергли жертву на землю, приставили пистолет к затылку, затем слегка сдвинули пистолет и выстрелили прямо мимо головы жертвы.

Обвиняемым выдвинуто обвинение в трех военных преступлениях - незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении - и в одном заговоре с целью совершения военных преступлений. В случае признания виновным каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.