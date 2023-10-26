Фонд Джорджа Клуни расследует военные преступления армии РФ в Украине

Первые три дела, которые фонд Клуни просит рассмотреть немецких прокуроров, касаются ракетных обстрелов курорта в Одесской области летом 2022 года; пыток и казней четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины; казней, пыток, сексуального насилия, мародерства во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Фонд Клуни расследовал три дела в Украине

Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в трех регионах Украины – в Одесской, Харьковской и Киевской – в федеральную прокуратуру Германии.

В ФРГ их можно расследовать в рамках универсальной юрисдикции, говорится в пресс-релизе фонда Клуни.

Представленные Фондом материалы – подробные описания преступлений и подробные досье вероятных преступников, собранные инициативой CFJ The Docket ("Досье").

Мы пытались сделать все возможное, чтобы предоставить немецкой прокуратуре как можно больше информации – собственно, в частности, поэтому на это у нас ушло почти полтора года, чтобы подготовить эти первые дела. Это сотни страниц информации, включая ссылки на свидетелей и экспертов, а также все, что касается технической документации, например, когда речь идет о ракетах Х-22. Или спутниковые изображения, которые позволяют нам показать, сколько построек было сожжено в конкретном селе. И также, конечно, много информации, полученной благодаря OSINT - разведке из открытых источников", - рассказала юридический директор The Docket Анна Нейстат. Поделиться

По ее словам, основной фокус работы The Docket – идентификация и дальнейшее привлечение к ответственности российских командиров высшего и среднего уровня – именно их The Docket идентифицировал как наиболее вероятных причастных к преступлениям.

Таким образом, в основном дела универсальной юрисдикции восполняют этот пробел между тем, что делает МКС, и тем, что делают украинские прокуроры – говорится о преследовании командиров среднего и высокого ранга, – уточнила Нейстат. Поделиться

Первые три дела, которые фонд Клуни просит рассмотреть немецких прокуроров, касаются следующих преступлений российской армии:

Ракетный обстрел курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 гражданских лица и еще 40 получили серьезные ранения;

Пытки и казни четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года;

Казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

В этих делах Фонд представляет интересы 16 пострадавших и погибших.

Нейстат объяснила, что для формирования первых трех дел The Docket решила сосредоточиться на наиболее очевидных закономерностях преступлений, а не на отдельных эпизодах. Теперь немецкая прокуратура должна определить, есть ли доказательства, предоставленные Фондом, достаточно убедительными, чтобы открыть уголовное производство, а затем выдать ордера на арест вероятных преступников.

Как предполагает принцип универсальной юрисдикции, они будут действительны как в Германии, так и за ее пределами – то есть арестовать человека можно где угодно и экстрадировать в Германию.

Германия вместе с несколькими другими странами имеет так называемую абсолютную универсальную юрисдикцию, что означает, что нет никаких ограничений. Нет требования к тому, чтобы жертва была гражданином страны или даже ее резидентом, не требуется, чтобы преступник присутствовал на слушаниях. Германия может начать расследование и фактически преследование преступников, когда преступления достаточно серьезны. Это действительно универсальная юрисдикция в чистом виде, – сказала юрист. Поделиться

Фонд "За справедливость" основан супругами Джорджа и Амаль Клуни в 2016 году, "чтобы привлечь виновников массовых преступлений к ответственности и помочь жертвам в их борьбе за справедливость". Фонд оказывает безвозмездную юридическую поддержку, в частности, уязвимым группам – журналистам, женщинам, борцам за демократию, представителям ЛГБТК+ и т.д. С февраля 2022 г. Фонд документирует преступления российской армии в Украине.

ООН задокументировала российские преступления в Украине

Независимая международная комиссия ООН задокументировала военные преступления России в Украине: среди них пытки, изнасилования и убийства гражданских. Отчет представили на Генеральной Ассамблее ООН

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию, – говорится в сообщении. Поделиться

В отчете комиссии говорится, что неизбирательные российские нападения с применением взрывного оружия повлекли за собой гибель или ранение гражданских, а также привели к разрушению или повреждению гражданских объектов.

Кроме того, расследование подтвердило предварительное заключение комиссии по систематическому и повсеместному применению российскими властями пыток в разных местах содержания.