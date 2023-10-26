Фонд Джорджа Клуні розслідує воєнні злочини армії РФ в Україні

Перші три справи, які фонд Клуні просить розглянути німецьких прокурорів, стосуються ракетного обстрілу курорту в Одеській області влітку 2022 року; катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини; страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

Фонд Клуні розслідував три справи в Україні

Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice) передав три справи про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині – до федеральної прокуратури Німеччини.

У ФРН їх можна розслідувати в межах універсальної юрисдикції, йдеться у пресрелізі фонду Клуні.

Подані Фондом матеріали – це докладні описи злочинів та детальні досьє ймовірних злочинців, зібрані ініціативою CFJ The Docket ("Досьє").

Ми намагалися зробити усе можливе, щоб надати німецькій прокуратурі якомога більше інформації – власне, зокрема тому на це у нас пішло майже півтора року, щоби підготувати ці найперші справи. Це сотні сторінок інформації, включно з посиланнями на свідків та експертів, а також усе, що стосується технічної документації, наприклад, коли мовиться про ракети Х-22. Або супутникові зображення, які дозволяють нам показати, скільки будівель було спалено в конкретному селі. І також, звісно, багато інформації здобутої завдяки OSINT - розвідці з відкритих джерел", – розповіла юридична директорка The Docket Анна Нейстат. Поширити

За її словами, основний фокус роботи The Docket – ідентифікація і подальше притягнення до відповідальності російських командирів вищого та середнього рівня – саме їх The Docket ідентифікував як найбільш ймовірних причетних до злочинів.

Таким чином, в основному справи універсальної юрисдикції заповнюють цю прогалину між тим, що робить МКС, і тим, що роблять українські прокурори – мовиться про переслідування командирів середнього та високого рангу, – уточнила Нейстат. Поширити

Перші три справи, які фонд Клуні просить розглянути німецьких прокурорів, стосуються таких злочинів російської армії:

Ракетний обстріл курорту в Одеській області, у результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільні особи та ще 40 зазнали серйозних поранень;

Катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року;

Страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

У цих справах Фонд представляє інтереси 16 постраждалих і родин загиблих.

Нейстат пояснила, що для формування перших трьох справ The Docket вирішила зосередитися на найбільш очевидних закономірностях злочинів, а не на окремих епізодах. Тепер німецька прокуратура має визначити, чи є докази, надані Фондом, достатньо переконливими, щоб відкрити кримінальне провадження, а згодом — видати ордери на арешт ймовірних злочинців.

Як передбачає принцип універсальної юрисдикції, вони будуть дійсними як в Німеччині, так і за її межами – тобто арештувати людину можна будь-де та екстрадувати до Німеччини.

Німеччина разом з кількома іншими країнами має так звану абсолютну універсальну юрисдикцію, що означає: немає жодних обмежень. Немає вимоги, щоб жертва була громадянином країни чи навіть її резидентом, не вимагається, щоб злочинець був присутній на слуханнях. Німеччина може розпочати розслідування та фактично переслідування злочинців, коли злочини досить серйозні. Це справді універсальна юрисдикція в чистому вигляді, – сказала юристка. Поширити

Фонд "За справедливість" заснований подружжям Джорджа та Амаль Клуні у 2016 році, "щоб притягнути винуватців масових злочинів до відповідальності та допомогти жертвам у їхній боротьбі за справедливість". Фонд надає безоплатну юридичну підтримку зокрема вразливим групам — журналістам, жінкам, борцям за демократію, представникам ЛГБТК+ тощо. З лютого 2022 року Фонд документує злочини російської армії в Україні.

ООН задокументувала російські злочини в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН задокументувала воєнні злочини Росії в Україні: серед них катування, ґвалтування і вбивства цивільних. Звіт представили на Генеральній Асамблеї ООН

Про це інформує пресслужба ООН.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до Російської Федерації, – йдеться у повідомленні. Поширити

У звіті комісії йдеться про те, що невибіркові російські напади із застосуванням вибухової зброї спричинили загибель або поранення цивільних, а також призвели до руйнування або пошкодження цивільних об'єктів.

Крім того, розслідування підтвердило попередній висновок комісії щодо систематичного і повсюдного застосування російською владою тортур у різних місцях утримання.