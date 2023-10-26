Фонд Джорджа Клуні розслідує воєнні злочини армії РФ в Україні

Перші три справи, які фонд Клуні просить розглянути німецьких прокурорів, стосуються ракетного обстрілу курорту в Одеській області влітку 2022 року; катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини; страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.
Фонд Клуні розслідував три справи в Україні
Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice) передав три справи про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині – до федеральної прокуратури Німеччини.
У ФРН їх можна розслідувати в межах універсальної юрисдикції, йдеться у пресрелізі фонду Клуні.
Подані Фондом матеріали – це докладні описи злочинів та детальні досьє ймовірних злочинців, зібрані ініціативою CFJ The Docket ("Досьє").
За її словами, основний фокус роботи The Docket – ідентифікація і подальше притягнення до відповідальності російських командирів вищого та середнього рівня – саме їх The Docket ідентифікував як найбільш ймовірних причетних до злочинів.
Перші три справи, які фонд Клуні просить розглянути німецьких прокурорів, стосуються таких злочинів російської армії:
Ракетний обстріл курорту в Одеській області, у результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільні особи та ще 40 зазнали серйозних поранень;
Катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року;
Страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.
У цих справах Фонд представляє інтереси 16 постраждалих і родин загиблих.
Нейстат пояснила, що для формування перших трьох справ The Docket вирішила зосередитися на найбільш очевидних закономірностях злочинів, а не на окремих епізодах. Тепер німецька прокуратура має визначити, чи є докази, надані Фондом, достатньо переконливими, щоб відкрити кримінальне провадження, а згодом — видати ордери на арешт ймовірних злочинців.
Як передбачає принцип універсальної юрисдикції, вони будуть дійсними як в Німеччині, так і за її межами – тобто арештувати людину можна будь-де та екстрадувати до Німеччини.
Фонд "За справедливість" заснований подружжям Джорджа та Амаль Клуні у 2016 році, "щоб притягнути винуватців масових злочинів до відповідальності та допомогти жертвам у їхній боротьбі за справедливість". Фонд надає безоплатну юридичну підтримку зокрема вразливим групам — журналістам, жінкам, борцям за демократію, представникам ЛГБТК+ тощо. З лютого 2022 року Фонд документує злочини російської армії в Україні.
ООН задокументувала російські злочини в Україні
Незалежна міжнародна комісія ООН задокументувала воєнні злочини Росії в Україні: серед них катування, ґвалтування і вбивства цивільних. Звіт представили на Генеральній Асамблеї ООН
Про це інформує пресслужба ООН.
У звіті комісії йдеться про те, що невибіркові російські напади із застосуванням вибухової зброї спричинили загибель або поранення цивільних, а також призвели до руйнування або пошкодження цивільних об'єктів.
Крім того, розслідування підтвердило попередній висновок комісії щодо систематичного і повсюдного застосування російською владою тортур у різних місцях утримання.
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