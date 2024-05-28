Telegram став ключовою зброєю Кремля для пропаганди проти України — Bloomberg

Російський месенджер Telegram став ключовою зброєю прокремлівських акаунтів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в ЄС.

Як Росія використовує Telegram для поширення ворожої пропаганди

Як зазначає видання, нещодавно співробітники російської розвідки використовували його для вербування дрібних злочинців для проведення диверсій у європейських столицях.

Це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм головним пріоритетом напередодні загальноконтинентальних виборів у червні. Незважаючи на всі свої нові повноваження щодо регулювання інформації в Інтернеті, вони практично безсилі обмежити Telegram.

Дезінформація поширюється в Telegram відкрито та абсолютно безконтрольно, — заявила агентству Bloomberg прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Поширити

Типова проросійська пропагандистська кампанія спирається на шквал онлайн-технік. До них відносяться публікації у соціальних мережах, статті у державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують зовнішній вигляд законних веб-сайтів, а також анонімні коментарі до реальних.

Telegram функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активні соціальні спільноти з метою донести свою інформацію до більш широкої аудиторії.

Telegram є популярним серед різних проросійських суб'єктів, а також серед окремих осіб, які вже давно поширюють дезінформацію, оскільки модерація контенту практично відсутня, — сказав Даніель Міло, колишній директор Центру протидії гібридним загрозам при Міністерстві внутрішніх справ Словаччини. Поширити

За словами Каллас, якби Telegram був визнаний "дуже великою онлайн-платформою" відповідно до DSA, він був би зобов'язаний вжити заходів проти поширення дезінформації та запровадити жорсткіші протоколи модерації контенту.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, основними темами зусиль Росії щодо дезінформації є війна проти України, конфлікт на Близькому Сході, імміграція, зміна клімату та майбутні вибори до Європейського парламенту.

За цими п'ятьма темами кількість повідомлень з неперевірених джерел на всіх платформах на початок травня збільшилася більш ніж удвічі порівняно з менш ніж 20 тисячами повідомлень на день на початку року.

Чому небезпечно використовувати Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.

Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.