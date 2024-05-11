Небезпечний Telegram. Росія зможе відстежувати українців через визначення локацій — деталі

Нещодавно кібербезпековий дослідник зробив автоматизований інструмент для визначення локації людей з Telegram.
Кремль зможе слідкувати за локаціями українців в Telegram
Як зазначив Ярослав Ажнюк, зʼявився автоматизований інструмент для визначення локації людей з Telegram. Його точність складає до 50м.
Проте таку функцію цілком зможе використовувати Росія для відстежування локацій на фронті та втилу.
Інструмент для визначення локації за допомогою Telegram:
Окрім цього Ажнюк зазначає, що Telegram для шифрування своїх "секретних" чатів використовує прості числа які сам генерує.
Чому небезпечно використовувати Telegram
Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.
Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.
Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.
Чоловік намагався покинути окуповану частину Херсона, але його схопили.
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