Небезпечний Telegram. Росія зможе відстежувати українців через визначення локацій — деталі

Нещодавно кібербезпековий дослідник зробив автоматизований інструмент для визначення локації людей з Telegram.

Кремль зможе слідкувати за локаціями українців в Telegram

Як зазначив Ярослав Ажнюк, зʼявився автоматизований інструмент для визначення локації людей з Telegram. Його точність складає до 50м.

Проте таку функцію цілком зможе використовувати Росія для відстежування локацій на фронті та втилу.

Інструмент для визначення локації за допомогою Telegram:

A Telegram feature can be used to geolocate anyone with 50m precision provided a set of coordinates - a russian security researcher has published an automated tool a week ago: https://t.co/TRFSbgIi0Y

It didn’t get much attention in Ukraine while many defenders use TG in trenches — ihor 🇺🇦 (@doshch) May 10, 2024

Окрім цього Ажнюк зазначає, що Telegram для шифрування своїх "секретних" чатів використовує прості числа які сам генерує.

Якщо він надішле "погані" прості числа, то потім Телеграм зможе сам розшифрувати ці чати, — пояснює Ярослав Ажнюк Поширити

Чому небезпечно використовувати Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.

Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.