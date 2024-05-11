Опасный Telegram. Россия сможет отслеживать украинцев через определение локаций — детали

Недавно кибербезопасный исследователь сделал автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram.

Кремль сможет следить за локациями украинцев в

Как отметил Ярослав Ажнюк, появился автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram. Его точность составляет до 50м.

Однако такую функцию вполне сможет использовать Россия для отслеживания локаций на фронте и утиле.

Инструмент для определения локации с помощью Telegram:

A Telegram feature can be used to geolocate anyone with 50m precision provided a set of coordinates - a russian security researcher has published an automated tool a week ago: https://t.co/TRFSbgIi0Y

It didn’t get much attention in Ukraine while many defenders use TG in trenches — ihor 🇺🇦 (@doshch) May 10, 2024

Кроме этого Ажнюк отмечает, что Telegram для шифрования своих "секретных" чатов использует простые числа, которые сам генерирует.

Если он пришлет "плохие" простые числа, то Телеграмм сможет сам расшифровать эти чаты, — объясняет Ярослав Ажнюк. Поделиться

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.