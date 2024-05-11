Опасный Telegram. Россия сможет отслеживать украинцев через определение локаций — детали

Недавно кибербезопасный исследователь сделал автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram.
Кремль сможет следить за локациями украинцев в
Как отметил Ярослав Ажнюк, появился автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram. Его точность составляет до 50м.
Однако такую функцию вполне сможет использовать Россия для отслеживания локаций на фронте и утиле.
Инструмент для определения локации с помощью Telegram:
Кроме этого Ажнюк отмечает, что Telegram для шифрования своих "секретных" чатов использует простые числа, которые сам генерирует.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.
Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.
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