Опасный Telegram. Россия сможет отслеживать украинцев через определение локаций — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Опасный Telegram. Россия сможет отслеживать украинцев через определение локаций — детали

Telegram
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Источник:  online.ua

Недавно кибербезопасный исследователь сделал автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram.

Кремль сможет следить за локациями украинцев в

Как отметил Ярослав Ажнюк, появился автоматизированный инструмент для определения локации людей из Telegram. Его точность составляет до 50м.

Однако такую функцию вполне сможет использовать Россия для отслеживания локаций на фронте и утиле.

Инструмент для определения локации с помощью Telegram:

Кроме этого Ажнюк отмечает, что Telegram для шифрования своих "секретных" чатов использует простые числа, которые сам генерирует.

Если он пришлет "плохие" простые числа, то Телеграмм сможет сам расшифровать эти чаты, — объясняет Ярослав Ажнюк.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.

Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.

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