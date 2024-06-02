The Guardian раскрыл детали финансирования пропаганды РФ в Европе российским правозащитным фондом

Утечка внутренних документов раскрыла скрытую деятельность российского государственного фонда правовой защиты «Правфонд», которая заключалась в операциях влияния и пропаганды в 48 странах Европы и мира.

Российский правозащитный фонд финансировал пропаганду РФ в Европе

Во внутренних документах «Фонда поддержки и защиты прав проживающих за рубежом соотечественников» говорится о финансировании пропагандистских сайтов, ориентированных на европейцев, помощи в оплате защиты осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы Вадима Красикова.

Об этом узнал The Guardian от источника в европейской разведке.

Документы еще показывают, что на фонде работали несколько бывших офицеров разведки РФ.

Кроме того, местные партнеры Правфонда получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских государств, где фонд имеет филиалы. Это вызывает вопрос об использовании государственных средств и обеспокоенности национальной безопасности перед выборами в Европейский парламент.

Среди руководства «благотворительного фонда» есть, в частности, Владимир Поздравкин — агент Службы внешней разведки россии и одновременно куратор операций влияния в странах Северной Европы и Балтии, а также еще один агент СВР Анатолий Сорокин, курирующий отдел «Правфонда» на Ближнем Востоке, Молдавии и Приднестровье. Поделиться

Руководителем Института российской диаспоры, которого в официальных документах называют реализатором проекта «Правфонда», является Сергей Пантелеев — он попал под санкции в странах ЕС как сотрудник российской военной разведки, специализирующийся на психологической войне.

Службы безопасности Эстонии в отчете о национальной безопасности за 2020 год отметили, что «Правфонд» на самом деле является псевдосистемой правовой защиты, а это фонд операций влияния. Там считают, что ФСБ использует группы для вербовки сотрудников за границей, в том числе среди поддерживающих оккупацию Крыма.

"Правфонд" учредили в 2012 году президентским указом. Его поддерживали Министерство иностранных дел РФ и федеральное агентство «Россотрудничество», управляющее внешней помощью. Председателем фонда избран Александр Удальцов, который находится под санкциями ЕС за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Бюджетные документы Правфонда свидетельствуют, что организация потратила сотни тысяч евро на поддержку нескольких сайтов, якобы боровшихся с русофобией и занимавшихся защитой русского языка в Европе, а также еще некоторых маргинальных изданий. Поделиться

В частности, Правфонд финансировал деятельность golos.eu, онлайн-портала, на котором в основном критикуют украинское правительство, президента Владимира Зеленского, других политиков Украины. Однако заместитель главного редактора «Голоса» Юрий Андрейченко в комментарии The Guardian возразил, что сайт получал деньги от «Правфонда» или имел связи с Россией.

Скандал с Voice of Europe

В конце марта Чехия разоблачила российскую сеть, которая с помощью медиаплатформы Voice of Europe пыталась повлиять на результаты предстоящих выборов в Европейский парламент.

Через Voice of Europe агентура подкупала пророссийских европолитиков, а также распространяла пророссийские нарративы для дискредитации Украины и ее сторонников в Европе.

После этого Медведчук, по версии чешских спецслужб, финансировал медиаплатформу, и ее руководитель Марчевский попали под чешские национальные санкции.