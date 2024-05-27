Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe.
ЕС ввел санкции против Медведчука
В ведомстве отметили, что по предложению Чехии, Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на Кремль.
1/2 Úspěch #CeskaDiplomacie!— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 27, 2024
❗️ Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka 🇨🇿 dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu.
❗️ Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU. 🇪🇺
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Первым в списке значится "Голос Европы" — российский пропагандистский инструмент, используемый Россией, в частности, для влияния на выборы в Европарламент.
Также под санкции попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук.
При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит по всем странам-членам ЕС. В то же время, все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.
Что этому предшествовало
Ранее власти Чехии выявили схему, в которой принимал участие Виктор Медведчук. Речь идет о голосах европейских медиаплатформ, занимавшихся пророссийской пропагандой и дезинформацией.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно объявила, что Европейский Союз введет санкции в отношении медиаплатформы "Голос Европы", связанной с Медведчуком.
Скандал с Voice of Europe
Через "Голос Европы" агенты подкупали пророссийских европейских политиков, а также распространяли пророссийские сюжеты, чтобы дискредитировать Украину и ее сторонников в Европе.
Позже, по данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал медиаплатформу, а ее председатель Марчевский попал под государственные санкции Чехии. После этого Марчевский сбежал в Словакию, где получил временную защиту.
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