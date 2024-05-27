Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.
ЄС ввів санкції проти Медведчука
У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на Кремль.
1/2 Úspěch #CeskaDiplomacie!— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 27, 2024
❗️ Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka 🇨🇿 dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu.
❗️ Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU. 🇪🇺
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Першим у списку значиться "Голос Європи" - російський пропагандистський інструмент, що використовується Росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.
Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.
При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.
Що цьому передувало
Раніше влада Чехії виявила схему, в якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про голоси європейських медіаплатформ, які займалися проросійською пропагандою та дезінформацією.
Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова нещодавно оголосила, що Європейський Союз запровадить санкції щодо медіаплатформи "Голос Європи", пов'язаної з Медведчуком.
Скандал із Voice of Europe
Через "Голос Європи" агенти підкуповували проросійських європейських політиків, а також розповсюджували проросійські сюжети, щоб дискредитувати Україну та її прихильників у Європі.
Згодом, за даними чеської спецслужби, Медведчук фінансував медіаплатформу, а її голова Марчевський потрапив під державні санкції Чехії. Після цього Марчевський утік до Словаччини, де отримав тимчасовий захист.
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