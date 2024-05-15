Арештована у Хорватії супер'яхта Медведчука набула статусу українського судна. Що це означає

Люксова 92-метрова яхта Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку та була арештована у ЄС, набула статусу українського судна,

Яхта Медведчука стала власністю України

Тепер на це люксове судно зрадника Медведчука поширюється юрисдикція України.

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко вручив представникам АРМА свідоцтво про право плавання під державним прапором України й зазначив, що вже внесені відповідні зміни до Міжнародної морської організації.

Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що перебуває за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України. Ми горді бути частиною цього процесу та впевнені, це майно слугуватиме в інтересах України.

Голова АРМА Олена Дума своєю чергою додала, що Україна "зробить усе можливе, щоб усе злочинно здобуте й виведене за кордон майно було повернуто під юрисдикцію України".

Напередодні, 14 травня, Олена Дума повідомила, що 30 квітня Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) листом поінформував АРМА про відмову продовжувати переговори для підписання договору про організацію торгів, на яких мали продати яхту Медведчука.

Зазначені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно повʼязані з супротивом Медведчука. Олена Дума Голова АРМА

Є й гарні новини — за умовами Конкурсу, пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти Royal Romance 1 травня була передана учаснику, який посів II місце — це Аукціонний дім Boathouse Auctions (США). АРМА вже отримало офіційне підтвердження від їхніх представників про початок переговорів. Наразі ми детально обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону. Поширити

Яхту Медведчука вже готують до продажу

Наприкінці січня 2024 року Хорватський окружний суд міста Спліт прийняв рішення передати Україні судно Royal Romance, яке раніше належало підсанкційному Віктору Медведчуку. Підставою є запит про міжнародно-правову допомогу.

АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.

Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшого передання судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує, — йдеться в повідомленні.

АРМА, після проведення відповідної оцінки арештованого активу, планує здійснити його реалізацію.

Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном, — пояснила Дума. Поширити

Вона розповіла, що яхта Медведчука 25 січня 2024 року відходила для технічного огляду.