Арестованная в Хорватии суперъяхта Медведчука приобрела статус украинского судна. Что это значит

Люксовая 92-метровая яхта Royal Romance, которая принадлежала бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и была арестована в ЕС, приобрела статус украинского судна,

Яхта Медведчука стала собственностью Украины

Теперь на это люксовое судно предателя Медведчука распространяется юрисдикция Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Евгений Игнатенко вручил представителям АРМА свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины и отметил, что уже внесены соответствующие изменения в Международную морскую организацию.

Это исторический момент нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за границей, получил государственную регистрацию в Украине. Это будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению от реализации в государственный бюджет Украины. Мы гордимся быть частью этого процесса и уверены, это имущество будет служить в интересах Украины.

Глава АРМА Елена Дума в свою очередь добавила, что Украина "сделает все возможное, чтобы все преступно добытое и выведенное за границу имущество было возвращено под юрисдикцию Украины".

Накануне, 14 мая, Елена Дума сообщила, что 30 апреля Аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды) письмом проинформировал АРМА об отказе продолжать переговоры по подписанию договора об организации торгов, на которых должны были продать яхту Медведчука.

Указанные причины мы не разглашаем, поскольку они конфиденциальны. Но они точно связаны с сопротивлением Медведчука. Елена Дума Глава АРМА

Есть и хорошие новости — по условиям Конкурса, предложение по реализации 92-метровой яхты Royal Romance 1 мая было передано участнику, занявшему II место — это Аукционный дом Boathouse Auctions (США). АРМА уже получила официальное подтверждение от их представителей о начале переговоров. Мы подробно обсуждаем все правовые вопросы и юридические предохранители для проведения аукциона. Поделиться

Яхту Медведчука уже готовят к продаже

В конце января 2024 года Хорватский окружной суд города Сплит принял решение передать Украине судно Royal Romance, ранее принадлежавшее подсанкционному Виктору Медведчуку. Основанием является запрос о международно-правовой помощи.

АРМА получила согласие на проведение повторного осмотра этого актива.

Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшего передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует, говорится в сообщении.

АРМА после проведения соответствующей оценки арестованного актива планирует осуществить его реализацию.

Продажа этого лота станет первым примером реализации находящихся за рубежом арестованных активов, — пояснила Дума. Поделиться

Она рассказала, что яхта Медведчука 25 января 2024 отходила для технического осмотра.