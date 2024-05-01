Словаччина могла надати притулок проросійському пропагандисту Артему Марчевському, після того як Чехія, де він проживав, запровадила проти нього санкції.

Пропагандисту Марчевському дали захист у Словаччині

Чеська газета Denik N з посиланням на два неназваних джерела пише, що в день запровадження санкцій проти Марчевського у Чехії, він попрямував до сусідньої Словаччини.

Denik N повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту.

Адвокат Марчевського, Леонід Кушнаренко, підтвердив цю інформацію виданню.

Як відомо, у лютому 2022 року Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії. Очікувалося, що він втратить право на проживання в ЄС після через 60 днів після включення до списку санкцій.

Якби Марчевський потрапив до загальноєвропейського списку санкцій, він був би повинен залишити Словаччину.

Артем Марчевський: що відомо

Артем Марчевський раніше був генпродюсером заблокованого телеканалу "112 Україна", співвласник "Першого незалежного".

Рух “Чесно” повідомляє, що Марчеський звинувачував Україну у “заморожені конфлікту” на Донбасі, зриві обміну полоненими. Заявляв, що замість прямих переговорів українська влада стягує війська до лінії розмежування і всіляко демонструє небажання вести переговори з терористами.

У березні у Чехії заблокували активи й гроші банківських рахунках Марчевського та Віктора Медведчука.