Словаччина могла надати притулок проросійському пропагандисту Артему Марчевському, після того як Чехія, де він проживав, запровадила проти нього санкції.
Пропагандисту Марчевському дали захист у Словаччині
Чеська газета Denik N з посиланням на два неназваних джерела пише, що в день запровадження санкцій проти Марчевського у Чехії, він попрямував до сусідньої Словаччини.
Denik N повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту.
Адвокат Марчевського, Леонід Кушнаренко, підтвердив цю інформацію виданню.
Як відомо, у лютому 2022 року Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії. Очікувалося, що він втратить право на проживання в ЄС після через 60 днів після включення до списку санкцій.
Якби Марчевський потрапив до загальноєвропейського списку санкцій, він був би повинен залишити Словаччину.
Артем Марчевський: що відомо
Артем Марчевський раніше був генпродюсером заблокованого телеканалу "112 Україна", співвласник "Першого незалежного".
Рух “Чесно” повідомляє, що Марчеський звинувачував Україну у “заморожені конфлікту” на Донбасі, зриві обміну полоненими. Заявляв, що замість прямих переговорів українська влада стягує війська до лінії розмежування і всіляко демонструє небажання вести переговори з терористами.
У березні у Чехії заблокували активи й гроші банківських рахунках Марчевського та Віктора Медведчука.
Медведчук із Марчевським очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала не лише медіаплатформу для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації Voice of Europe, а й мала передавати гроші деяким європейським політикам.
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