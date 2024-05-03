Словакия могла дать защиту соратнику Медведчука
Категория
Политика
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Словакия могла дать защиту соратнику Медведчука

Артем Марчевский
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Источник:  Denik N

Словакия могла предоставить убежище пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, после того как Чехия, где он проживал, ввела против него санкции.

Пропагандисту Марчевскому дали защиту в Словакии

Чешская газета Denik N со ссылкой на два неназванных источника пишет, что в день введения санкций против Марчевского в Чехии, он направился в соседнюю Словакию.

Denik N сообщает, что Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.

Адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко подтвердил эту информацию изданию.

Как известно, в феврале 2022 года Марчевский получил временную защиту в Чехии. Ожидалось, что он потеряет право на проживание в ЕС после 60 дней спустя после включения в список санкций.

Если бы Марчевский попал в общеевропейский список санкций, он должен был бы покинуть Словакию.

Артём Марчевский: что известно

Артём Марчевский ранее был генпродюсером заблокированного телеканала "112 Украина", совладелец "Первого независимого".

Движение "Честно" сообщает, что Марческий обвинял Украину в "замороженном конфликте" на Донбассе, срыве обмена пленными. Заявлял, что вместо прямых переговоров украинские власти стягивают войска к линии разграничения и всячески демонстрируют нежелание вести переговоры с террористами.

В марте в Чехии заблокировали активы и деньги на банковских счетах Марчевского и Виктора Медведчука.

Медведчук с Марчевским возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала не только медиаплатформу для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации Voice of Europe, но и должна была передавать деньги некоторым европейским политикам.

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