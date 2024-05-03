Словакия могла предоставить убежище пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, после того как Чехия, где он проживал, ввела против него санкции.
Пропагандисту Марчевскому дали защиту в Словакии
Чешская газета Denik N со ссылкой на два неназванных источника пишет, что в день введения санкций против Марчевского в Чехии, он направился в соседнюю Словакию.
Denik N сообщает, что Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.
Адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко подтвердил эту информацию изданию.
Как известно, в феврале 2022 года Марчевский получил временную защиту в Чехии. Ожидалось, что он потеряет право на проживание в ЕС после 60 дней спустя после включения в список санкций.
Если бы Марчевский попал в общеевропейский список санкций, он должен был бы покинуть Словакию.
Артём Марчевский: что известно
Артём Марчевский ранее был генпродюсером заблокированного телеканала "112 Украина", совладелец "Первого независимого".
Движение "Честно" сообщает, что Марческий обвинял Украину в "замороженном конфликте" на Донбассе, срыве обмена пленными. Заявлял, что вместо прямых переговоров украинские власти стягивают войска к линии разграничения и всячески демонстрируют нежелание вести переговоры с террористами.
В марте в Чехии заблокировали активы и деньги на банковских счетах Марчевского и Виктора Медведчука.
Медведчук с Марчевским возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала не только медиаплатформу для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации Voice of Europe, но и должна была передавать деньги некоторым европейским политикам.
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