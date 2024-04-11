По информации журналистов издания, по крайней мере, 16 депутатов Европарламента сотрудничали с российской пропагандой и поддерживали удобные Кремлю нарративы.

Что известно об агентах Кремля в Европарламенте

Отмечается, что журналисты издания проанализировали 50 видео на YouTube-канале "Голос Европы".

Авторы материала отмечают, что "Голос Европы" является англоязычным информационным агентством, которое в марте этого года представители Чехии и Бельгии назвали прикрытием российской пропаганды на территории ЕС.

В частности, руководство Чехии ввело санкции против двух руководителей "Голоса Европы", один из которых — давний друг российского лидера Владимира Путина, бывший украинский олигарх Виктор Медведчук.

Если это война цивилизаций, я надеюсь, что цивилизация в Украине проиграет. Лучший способ достичь мира — это заставить украинцев сдаться, — заявил нидерландский ультраправый законодатель Марсель де Граафф на студийных дебатах информационного агентства. Поделиться

Еще один ультраправый политик — Максимилиан Кра из Германии — настаивал во время дебатов, что "Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной".

Тьери Мариани из Национального объединения Франции обвинил ЕС в том, что он спровоцировал вторжение России в Украину, подписав торговое соглашение с Украиной в 2014 году.

Некоторые страны просто хотят уничтожить Россию, что, во-первых, невозможно и не в интересах наших стран, — заявляет Мариани. Поделиться

Какие нарративы об Украине распространяли агенты Кремля в Европарламенте

В материале издания отмечается, что все депутаты Европарламента, посещавшие эфиры "Голоса Европы", принадлежат к крайне правым партиям.

Эти политики также отрицали перспективу членства Украины в ЕС и цинично обвиняли Киев в развязанной Россией преступной войне.

Они также заявляли о якобы высоком уровне коррупции в Украине, требовали срочно провести переговоры между Киевом и Москвой, а также о прекращении военной помощи.

На текущий момент YouTube удалил из канала Голос Европы почти все видео через манипулятивный контент.

Однако, как отмечают авторы материала, агентство сохраняет аккаунт в соцсети X.

Также работает и англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все материалы, так или иначе, касаются российско-украинской войны.