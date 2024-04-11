По информации журналистов издания, по крайней мере, 16 депутатов Европарламента сотрудничали с российской пропагандой и поддерживали удобные Кремлю нарративы.
Что известно об агентах Кремля в Европарламенте
Отмечается, что журналисты издания проанализировали 50 видео на YouTube-канале "Голос Европы".
Авторы материала отмечают, что "Голос Европы" является англоязычным информационным агентством, которое в марте этого года представители Чехии и Бельгии назвали прикрытием российской пропаганды на территории ЕС.
В частности, руководство Чехии ввело санкции против двух руководителей "Голоса Европы", один из которых — давний друг российского лидера Владимира Путина, бывший украинский олигарх Виктор Медведчук.
Еще один ультраправый политик — Максимилиан Кра из Германии — настаивал во время дебатов, что "Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной".
Тьери Мариани из Национального объединения Франции обвинил ЕС в том, что он спровоцировал вторжение России в Украину, подписав торговое соглашение с Украиной в 2014 году.
Какие нарративы об Украине распространяли агенты Кремля в Европарламенте
В материале издания отмечается, что все депутаты Европарламента, посещавшие эфиры "Голоса Европы", принадлежат к крайне правым партиям.
Эти политики также отрицали перспективу членства Украины в ЕС и цинично обвиняли Киев в развязанной Россией преступной войне.
Они также заявляли о якобы высоком уровне коррупции в Украине, требовали срочно провести переговоры между Киевом и Москвой, а также о прекращении военной помощи.
На текущий момент YouTube удалил из канала Голос Европы почти все видео через манипулятивный контент.
Однако, как отмечают авторы материала, агентство сохраняет аккаунт в соцсети X.
Также работает и англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все материалы, так или иначе, касаются российско-украинской войны.
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