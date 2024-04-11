За інформацією журналістів видання, принаймні 16 депутатів Європарламенту співпрацювали з російською пропагандою та підтримували зручні Кремлю наративи.

Що відомо про агентів Кремля у Європарламенті

Зазначається, що журналісти видання проаналізували 50 відео на YouTube-каналі "Голос Європи".

Автори матеріалу зазначають, "Голос Європи" є англомовною інформаційною агенцією, яку у березні цього року представники Чехії та Бельгії назвали прикриттям російської пропаганди на території ЄС.

Зокрема, керівництво Чехії ввело санкції проти двох керівників "Голосу Європи", один з яких — давній друг російського лідера Володимира Путіна, колишній український олігарх Віктор Медведчук.

Якщо це війна цивілізацій, я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє. Найкращий спосіб досягти миру — це змусити українців здатися, — заявив нідерландський ультраправий законодавець Марсель де Граафф на студійних дебатах інформаційного агентства. Поширити

Ще один ультраправий політик — Максиміліан Кра із Німеччини — наполягав під час дебатів, що "Україна має стати демілітаризованою буферною зоною".

Тьєрі Маріані з Національного об’єднання Франції звинуватив ЄС у тому, що він спровокував вторгнення Росії в Україну, підписавши торгову угоду з Україною в 2014 році.

Деякі країни просто хочуть знищити Росію, що, по-перше, неможливо і не в інтересах наших країн, — заявляє Маріані. Поширити

Які наративи про Україну поширювали агенти Кремля у Європарламенті

У матеріалі видання зазначається, що всі депутати Європарламенту, які відвідували ефіри "Голосу Європи", належать до крайніх правих партій.

Ці політики також заперечували перспективу членства України в ЄС та цинічно звинувачували Київ у розв’язаній Росією злочинній війні.

Вони також заявляти про нібито високий рівень корупції в Україні, вимагали терміново провести переговори між Києвом та Москвою, а також щодо припинення військової допомоги.

На поточний момент YouTube видалив з каналу "Голос Європи" майже всі відео через маніпулятивний контент.

Однак, як зазначають автори матеріалу, агентство зберігає обліковий запис у соцмережі X.

Також працює і англомовний сайт Voice of Europe, де майже всі матеріали так чи інакше стосуються російсько-української війни.