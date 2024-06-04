Центр РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. Поширити

Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.

Крім того, зафіксовані фейкові відеозаписи, що дискредитують мобілізацію та роботу ТЦК.

Як російські пропагандисти навчились вдосконалювати фейкові сюжети для власних ІПСО

Підкреслюється, що кремлівські пропагандисти спеціально створюють відеосюжети поганої якості для імітації реалістичності.

Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок, — попереджають у Сухопутних військах. Поширити

За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.