Центр РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.
Головні тези:
- Російські студії спільно з Міноборони та ГРУ створюють фейкові відео про ЗСУ, щоб поширювати дезінформацію та дискредитувати українських військових.
- Пропаганда РФ активно використовує фейкові відеосюжети для імітації реалістичності та підвищення ефективності впливу на аудиторію.
- Українців закликають бути обережними та відповідально підходити до будь-яких підозрілих відео, які можуть маніпулювати інформацією щодо Збройних Сил України.
Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.
Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.
Крім того, зафіксовані фейкові відеозаписи, що дискредитують мобілізацію та роботу ТЦК.
Як російські пропагандисти навчились вдосконалювати фейкові сюжети для власних ІПСО
Підкреслюється, що кремлівські пропагандисти спеціально створюють відеосюжети поганої якості для імітації реалістичності.
За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.
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