Росія використала ШІ в пропагандистських кампаніях проти України

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI викрила й ліквідувала облікові записи, які були пов’язані з операціями таємного впливу РФ з використанням її технологій ШІ.

Як РФ використовувала ШІ для антиукраїнської пропаганди

Як зазначається у звіті OpenAI, для кампаній впливу використовувалася технологія OpenAI, за допомогою якої створювали публікації у соціальних мережах, перекладали та редагували статті, писали заголовки та налагоджували комп’ютерні програми.

Кампанію впливу з Росії OpenAI назвала Bad Grammar. Вона діяла переважно в Telegram і була спрямована на Україну, Молдову, країни Балтії та Сполучені Штати.

Люди, які стоять за Bad Grammar, використовували моделі ШІ OpenAI для створення коду для запуску бота Telegram і створення коротких політичних коментарів російською та англійською мовами, які потім публікувалися в Telegram. Усі вони були безграмотними, тому кампанію і назвали Bad Grammar (у перекладі «Погана граматика»).

Ще одна операція впливу з Росії називається Doppelganger. Її учасники використовували ШІ для створення:

антиукраїнських коментарів англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами, які публікували на X і 9GAG;

перекладу та редагування статей англійською та французькою мовами;

перетворення антиукраїнських новинних статей на дописи у Facebook.

OpenAI запевняє, що жодна з цих кампаній впливу не досягла значних результатів завдяки використанню штучного інтелекту.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.