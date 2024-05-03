Російські пропагандисти суттєво активізувалися у TikTok — дані дослідження

Пов'язані з російською владою акаунти цього року стали публікувати у рази більше постів у TikTok, ніж у 2022 році.

Роспропаганда “штурмує” TikTok

Російська пропаганда різко наростила активність у TikTok.

Це випливає з дослідження Інституту Брукінгса.

Незважаючи на те, що кількість російських пропагандистських акаунтів у TikTok у 2024 році скоротилася до 46 з 57 у 2022 році, вони стали публікувати набагато більше контенту, свідчать дані за перші три місяці цього року.

Якщо у 2022 році такі канали в середньому публікували щонайменше один пост на рік, і лише один обліковий запис оновлювався приблизно двічі на добу, то цього року кожен із 46 пропагандистських каналів уже встиг зробити публікацію. А три з них стали регулярно викладати по 10 і більше роликів на день.

І хоча ця активність нижча за ту, що афілійовані з Росією акаунти демонструють, наприклад, у Telegram або в X, залучення користувачів (лайки, коментарі, перегляди) до російських пропагандистських TikTok-роликів набагато вище, ніж у постів у X або Telegram, дійшли висновку експерти. Поширити

Більшу частину — 44 з 50 — постів, що найбільше переглядаються в 2024 році, пов'язані з Росією акаунти розмістили саме в TikTok.

Тут публікації збирають у середньому 100 тис взаємодій з користувачами. Ця цифра в 3,5 рази вища за аналогічний показник у Telegram і в 20 разів вища за показник у X, зауважують автори дослідження.

Навіть якщо не враховувати кількість переглядів, які на різних платформах можуть вважатися по-різному, залученість до російських пропагандистських постів в TikTok все одно буде в 13 разів вищою за залучення аналогічних постів у X, пишуть вони.

Загальне залучення користувачів до контенту, який публікують пов'язані з Росією акаунти в TikTok, збільшилося з 3 млн взаємодій на день у 2022 році до 13 млн у 2024. Основна причина цього зростання — не зростання ефективності постінгу, а збільшення кількості роликів. Поширити

Російські пропагандисти у TikTok орієнтуються на західну та пострадянську авдиторію

Російські пропагандистські акаунти в TikTok орієнтуються на авдиторію за межами Росії. Більшість контенту пов'язано з війною Росії проти України, НАТО. Серед інших тем: вік президента США Джо Байдена, протести в США через його політику щодо Ізраїлю, відносини Росії та США. У проросійських акаунтах у TikTok активно використовуються ролики, які публікує колишній провідний журналіст Fox News Такер Карлсон.

Широкому поширенню російської пропаганди в TikTok сприяє те, що платформа не бореться з таким контентом, роблять висновок автори дослідження.

На підтвердження цих слів наводиться статистика облікового запису російського держагентства «РІА Новини» в TikTok, на який підписано близько 2 млн користувачів, облікового запису програми «Вісті» (виходить на «Росії 1») — 668 тисяч фоловерів, і облікового запису каналу RT — 201. Поширити

Представник TikTok сказав Forbes, що соцмережа «чітко маркує акаунти ЗМІ, які контролюються владою». Найближчим часом платформа планує виробити особливий підхід і до каналів, які висвітлюють актуальний порядок денний у тій чи іншій країні з-за кордону.

Дослідження Інституту Брукінгса вийшло на тлі спроб влади США досягти від китайської компанії ByteDance передачі контролю за американським сегментом TikTok. Власником TikTok, на думку американських законодавців, має стати фірма, яка не підконтрольна державам, які США вважають своїми «політичними супротивниками».