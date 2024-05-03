Российские пропагандисты существенно активизировались в TikTok — данные исследования

Связанные с российскими властями аккаунты в этом году стали публиковать в разы больше постов в TikTok, чем в 2022 году.

Роспропаганда "штурмует" TikTok

Российская пропаганда резко нарастила активность в TikTok.

Это следует из исследования Института Брукингса.

Несмотря на то, что количество российских пропагандистских аккаунтов в TikTok в 2024 году сократилось до 46 из 57 в 2022 году, они стали публиковать гораздо больше контента, свидетельствуют данные за первые три месяца этого года.

Если в 2022 году такие каналы в среднем публиковали минимум один пост в год, и только одна учетная запись обновлялась примерно дважды в сутки, то в этом году каждый из 46 пропагандистских каналов уже успел сделать публикацию. А три из них стали регулярно выкладывать по 10 и более роликов в день.

И хотя эта активность ниже той, что аффилированные с Россией аккаунты демонстрируют, например, в Telegram или X, привлечение пользователей (лайки, комментарии, просмотры) к российским пропагандистским TikTok-роликам намного выше, чем у постов в X или Telegram, дошли заключения эксперты. Поделиться

Большую часть — 44 из 50 — наиболее пересматриваемых постов в 2024 году, связанные с Россией аккаунты разместили именно в TikTok.

Здесь публикации собирают в среднем 100 тыс взаимодействий с пользователями. Эта цифра в 3,5 раза выше аналогичного показателя в Telegram и в 20 раз выше показателя в X, отмечают авторы исследования.

Даже если не учитывать количество просмотров, которые на разных платформах могут считаться по-разному, вовлеченность в российские пропагандистские посты в TikTok все равно будет в 13 раз выше привлечения аналогичных постов в X, пишут они.

Общее вовлечение пользователей в контент, публикуемый связанными с Россией аккаунтами в TikTok, увеличилось с 3 млн взаимодействий в день в 2022 году до 13 млн в 2024. Основная причина этого роста — не рост эффективности постинга, а увеличение количества роликов. Поделиться

Российские пропагандисты в TikTok ориентируются на западную и постсоветскую аудиторию

Российские пропагандистские аккаунты в TikTok ориентируются на аудиторию вне России. Большинство контента связано с войной России против Украины, НАТО. Среди других тем: возраст президента США Джо Байдена, протесты в США из-за его политики по Израилю, отношения России и США. В пророссийских аккаунтах в TikTok активно используются ролики, публикуемые бывшим ведущим журналистом Fox News Такером Карлсоном.

Широкому распространению российской пропаганды в TikTok способствует то, что платформа не борется с таким контентом, заключают авторы исследования.

В подтверждение этих слов приводится статистика аккаунта российского госагентства «РИА Новости» в TikTok, на который подписано около 2 млн пользователей, аккаунта программы «Известия» (выходит на «России 1») — 668 тысяч фолловеров, и аккаунта канала RT — 201. Поделиться

Представитель TikTok сказал Forbes, что соцсеть «четко маркирует аккаунты контролируемых властями СМИ». В ближайшее время платформа планирует выработать особый подход и к каналам, освещающим актуальную повестку дня в той или иной стране из-за рубежа.

Исследование Института Брукингса вышло на фоне попыток властей США достичь от китайской компании ByteDance передачи контроля за американским сегментом TikTok. Владельцем TikTok, по мнению американских законодателей, должна стать фирма, не подконтрольная государствам, считающимися США своими «политическими противниками».