Россия использовала ИИ в пропагандистских кампаниях против Украины

Лаборатория исследований искусственного интеллекта OpenAI разоблачила и ликвидировала учетные записи, связанные с операциями тайного влияния РФ с использованием ее технологий ИИ.

Как РФ использовала ИИ для антиукраинской пропаганды

Как отмечается в отчете OpenAI, для кампаний влияния использовалась технология OpenAI, с помощью которой создавали публикации в социальных сетях, переводили и редактировали статьи, писали заголовки и отладили компьютерные программы.

Кампанию влияния из России OpenAI назвала Bad Grammar. Она действовала в основном в Telegram и была направлена на Украину, Молдову, страны Балтии и Соединенные Штаты.

Люди, стоящие за Bad Grammar, использовали модели ШИ OpenAI для создания кода для запуска бота Telegram и создания кратких политических комментариев на русском и английском языках, которые затем публиковались в Telegram. Все они были безграмотны, поэтому кампанию и назвали Bad Grammar (в переводе «Плохая грамматика»).

Еще одна операция влияния из России называется Doppelganger. Ее участники использовали ИИ для создания:

антиукраинских комментариев на английском, французском, немецком, итальянском и польском языках, публиковавшихся на X и 9GAG;

перевода и редактирования статей на английский и французский языки;

преобразования антиукраинских новостных статей в сообщения в Facebook.

OpenAI уверяет, что ни одна из этих кампаний не достигла значительных результатов благодаря использованию искусственного интеллекта.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, уныние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .