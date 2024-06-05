Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 513700 (+1280) осіб ,

танків — 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,

артилерійських систем — 13385 (+40) од,

РСЗВ / MLRS — 1092 (+0) од,

засобів ППО — 830 (+3) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),

крилатих ракет — 2270 (+2),

кораблів /катерів — 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,

спеціальної техніки — 2223 (+12)

Що відомо про ситуацію на фронті

Станом на вечір 5 червня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території Російської Федерації, намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника.

На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для противника.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне.

На Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі.