Сверхсложная битва за Часов Яр между украинскими защитниками и российскими захватчиками продолжается. Как удалось узнать изданию Forbes, ход событий на этом участке фронта развивается точно не так, как на это рассчитывал нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Главные тезисы
- Армия РФ наткнулась на сильное сопротивление и оказалась в ловушке под Часовым Яром.
- Украинские защитники провели успешную контратаку, не дав врагу проникнуть в город, что привело к значительным потерям российских сил.
- Высокий уровень потерь у армии РФ свидетельствует о неэффективности стратегии и ограниченной подготовке солдат, указывает Forbes.
- Британские разведчики отмечают, что российские силы проходят лишь ограниченную подготовку, они не способны проводить сложные наступательные операции.
- Планы армии РФ разрушились из-за сильного сопротивления ВСУ в Часовом Яре, что стало серьезным ударом по стратегии Владимира Путина.
Солдаты РФ оказались в ловушке возле Часового Яра
Журналисты обращают внимание на то, что небольшой украинский город крайне уязвим, поскольку он находится на краю линии столкновения к западу от Бахмута.
Кроме того, этот населенный пункт зависит от канала с двумя легкими переправами.
При всех попытках врага прорваться в город — ему это до сих пор не удалось, а новая тактика ведения боя просто не сработала.
После серии поражений россияне решили применить термобарические ракетные системы залпового огня ТОС-1 и ТОС-2, однако и это не изменило общую ситуацию, ведь Часов Яр до сих пор находится под контролем ВСУ.
Следует также отметить, что недавно солдатам РФ удалось ненадолго оттеснить украинцев в Калинино, однако ВСУ провели успешную контратаку, несмотря на сильные обстрелы.
Почему армия РФ теряет так много живой силы
Согласно данным британских разведчиков, в течение текущего года потери врага оставались на высоком уровне, а в апреле и мае достигли более 1200 человек ежедневно.
Что важно понимать, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Кроме того, указано, что главный план врага заключался в том, чтобы перед маршем на Часов Яр разредить украинцев на восточном фланге.
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