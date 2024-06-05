Сверхсложная битва за Часов Яр между украинскими защитниками и российскими захватчиками продолжается. Как удалось узнать изданию Forbes, ход событий на этом участке фронта развивается точно не так, как на это рассчитывал нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Солдаты РФ оказались в ловушке возле Часового Яра

Журналисты обращают внимание на то, что небольшой украинский город крайне уязвим, поскольку он находится на краю линии столкновения к западу от Бахмута.

Кроме того, этот населенный пункт зависит от канала с двумя легкими переправами.

Часов Яр должен был стать легкой добычей для россиян, но стал для них ловушкой с боями на истощение. Они добились неких успехов, но ценой тысяч жертв. Потери украинцев значительно меньше, — отмечает Forbes. Поделиться

При всех попытках врага прорваться в город — ему это до сих пор не удалось, а новая тактика ведения боя просто не сработала.

После серии поражений россияне решили применить термобарические ракетные системы залпового огня ТОС-1 и ТОС-2, однако и это не изменило общую ситуацию, ведь Часов Яр до сих пор находится под контролем ВСУ.

Следует также отметить, что недавно солдатам РФ удалось ненадолго оттеснить украинцев в Калинино, однако ВСУ провели успешную контратаку, несмотря на сильные обстрелы.

Почему армия РФ теряет так много живой силы

Согласно данным британских разведчиков, в течение текущего года потери врага оставались на высоком уровне, а в апреле и мае достигли более 1200 человек ежедневно.

Что важно понимать, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Высокий уровень потерь, возможно, является отражением продолжающегося наступления России, которое ведется широким фронтом. По всей вероятности, большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку. Они не способны проводить сложные наступательные операции, — отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться

Кроме того, указано, что главный план врага заключался в том, чтобы перед маршем на Часов Яр разредить украинцев на восточном фланге.