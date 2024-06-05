В ВСУ спрогнозировали вероятные направления дальнейшего наступления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ спрогнозировали вероятные направления дальнейшего наступления армии РФ

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия продолжает штурмовать оборонные позиции ВСУ вдоль всей линии в зоне ответственности группировки.

Главные тезисы

  • В зоне ответственности группировки ОСГВ 'Хортица' продолжаются напряженные бои, особенно в районах Покровска, Мирнограда и Селидового.
  • Наиболее активные боевые действия наблюдаются не только на севере Харьковщины, но и в Донецкой и Луганской областях.
  • Российские оккупанты сосредотачиваются на попытках прорыва украинской обороны и обстрелах позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.
  • Наиболее напряженным направлением считается Покровский район, где украинские военные активно вступают в бой с врагом.
  • Спикер ОСГВ 'Хортица' не исключает, что Покровский район может стать ключевым направлением летнего наступления оккупационной армии РФ.

Где ВСУ ожидают величайших попыток прорыва армии РФ

Волошин отметил, что с большой вероятностью российские оккупанты будут сосредотачиваться на попытках прорыва украинской обороны в районах Покровска, Мирнограда и Селидового.

На фоне прикованного внимания к ситуации на севере Харьковщины, не следует забывать о Донецкой и Луганщине, где продолжаются наиболее активные боевые действия. Это Купянское, Северское, Покровское и Кураховское направления. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 110 боевых столкновений, в зоне нашей ответственности — 97, — подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица".

Волошин отметил, что российские оккупанты не оставляют многочисленных попыток прорвать оборону ВСУ по этим направлениям, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру по всем имеющимся видам вооружения.

Так, по состоянию на утро только за эти сутки было зафиксировано почти 470 обстрелов и 22 удара дронами-камикадзе.

Где проходят наиболее ожесточенные бои

По словам спикера ОСГВ "Хортица" наиболее напряженным направлением является Покровский. На прошлой неделе украинские военные 220 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ в этом районе.

Это районы населенных пунктов Калиново, Евгеньевка, Сокол, Новоалександровка, Яснобродовка, Невельское и Нетайлово. На данный момент там продолжаются пять боев на том направлении, еще одну атаку отбили. Активным враг остается в районе Очеретино, откуда враг будет пытаться вклиниться в наши боевые порядки, — объясняет Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" не исключил, что вероятно это и есть ключевое направление летнего наступления оккупационной армии РФ.

Возможно, вероятно и так. Ведь после того, как Россия бросила немалые силы на захват поселка Очеретино, они прорываются в магистраль Покровск-Константиновка, проводят немалые штурмовые действия. Пытаются протиснуться, однако наши группы уничтожают их, — отметил Волошин.

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