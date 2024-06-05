По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия продолжает штурмовать оборонные позиции ВСУ вдоль всей линии в зоне ответственности группировки.
Главные тезисы
- В зоне ответственности группировки ОСГВ 'Хортица' продолжаются напряженные бои, особенно в районах Покровска, Мирнограда и Селидового.
- Наиболее активные боевые действия наблюдаются не только на севере Харьковщины, но и в Донецкой и Луганской областях.
- Российские оккупанты сосредотачиваются на попытках прорыва украинской обороны и обстрелах позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.
- Наиболее напряженным направлением считается Покровский район, где украинские военные активно вступают в бой с врагом.
- Спикер ОСГВ 'Хортица' не исключает, что Покровский район может стать ключевым направлением летнего наступления оккупационной армии РФ.
Где ВСУ ожидают величайших попыток прорыва армии РФ
Волошин отметил, что с большой вероятностью российские оккупанты будут сосредотачиваться на попытках прорыва украинской обороны в районах Покровска, Мирнограда и Селидового.
Волошин отметил, что российские оккупанты не оставляют многочисленных попыток прорвать оборону ВСУ по этим направлениям, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру по всем имеющимся видам вооружения.
Так, по состоянию на утро только за эти сутки было зафиксировано почти 470 обстрелов и 22 удара дронами-камикадзе.
Где проходят наиболее ожесточенные бои
По словам спикера ОСГВ "Хортица" наиболее напряженным направлением является Покровский. На прошлой неделе украинские военные 220 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ в этом районе.
Спикер ОСГВ "Хортица" не исключил, что вероятно это и есть ключевое направление летнего наступления оккупационной армии РФ.
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