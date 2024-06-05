Где ВСУ ожидают величайших попыток прорыва армии РФ

Волошин отметил, что с большой вероятностью российские оккупанты будут сосредотачиваться на попытках прорыва украинской обороны в районах Покровска, Мирнограда и Селидового.

На фоне прикованного внимания к ситуации на севере Харьковщины, не следует забывать о Донецкой и Луганщине, где продолжаются наиболее активные боевые действия. Это Купянское, Северское, Покровское и Кураховское направления. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 110 боевых столкновений, в зоне нашей ответственности — 97, — подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

Волошин отметил, что российские оккупанты не оставляют многочисленных попыток прорвать оборону ВСУ по этим направлениям, а также обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру по всем имеющимся видам вооружения.

Так, по состоянию на утро только за эти сутки было зафиксировано почти 470 обстрелов и 22 удара дронами-камикадзе.

Где проходят наиболее ожесточенные бои

По словам спикера ОСГВ "Хортица" наиболее напряженным направлением является Покровский. На прошлой неделе украинские военные 220 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ в этом районе.

Это районы населенных пунктов Калиново, Евгеньевка, Сокол, Новоалександровка, Яснобродовка, Невельское и Нетайлово. На данный момент там продолжаются пять боев на том направлении, еще одну атаку отбили. Активным враг остается в районе Очеретино, откуда враг будет пытаться вклиниться в наши боевые порядки, — объясняет Волошин. Поделиться

Спикер ОСГВ "Хортица" не исключил, что вероятно это и есть ключевое направление летнего наступления оккупационной армии РФ.