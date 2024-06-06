ЗСУ відбили 20 атак армії РФ на Покровському напрямку

Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

Що відомо про ситуацію на фронті

Оперативна інформація станом на 13.30 06.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби на лінії бойового зіткнення відбулося 44 бойових зіткнення.

Російські загарбники обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Бєлгородської областей російської федерації, а саме з російського Волфиного ворог вів вогонь по українському Волфиному та зі Сподарюшиного обстріляв Попівку.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії в районі Петропавлівського. Інша активність ворога тут наразі відсутня.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку йдуть бої в районі Верхньокам’янського. Загалом за сьогодні це вже третя атака, попередні дві — успішно відбито.

Також ворог проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського. Ситуація контрольована.

Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку за сьогодні. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Як зазначається, напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 4 російські атаки, шість боєзіткнень іще тривають.

Також ворог активізувався на Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Красногорівки.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.