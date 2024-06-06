ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении

В настоящее время продолжаются бои в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

Что известно о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 13.30 06.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток на линии боевого столкновения произошло 44 боевых столкновения.

Российские захватчики обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумщины с территории Курской и Белгородской областей российской федерации, а именно из российского Волфиного враг вел огонь по украинскому Волфину и из Сподарюшиного обстрелял Поповку.

На Купянском направлении продолжаются боевые действия в Петропавловском районе. Другая активность врага здесь отсутствует.

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского. В общем, сегодня это уже третья атака, предыдущие две — успешно отбиты.

Также враг проявляет активность на Краматорском направлении , а именно в районе Ивановского. Ситуация контролируется.

Уже 20 раз пытался враг улучшить свои позиции на Покровском направлении сегодня. В настоящее время продолжаются бои в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

На Ореховском направлении были отражены две атаки врага.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

Как отмечается, напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 4 российские атаки, шесть боестолкновений еще продолжаются.

Также враг активизировался на Кураховском направлении в районах Прасковьевки и Красногоровки.

В Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.