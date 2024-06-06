ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Покровском направлении

В настоящее время продолжаются бои в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.
Главные тезисы
- В ходе боев продолжает усиливаться напряженность на фронте, особенно на Покровском направлении, где силы обороны стабилизируют обстановку после отражения 20 атак.
- На Кураховском направлении враг активизировался, требуется тщательный контроль и готовность со стороны украинских военных.
- Согласно оперативной информации по состоянию на 06.06.2024, на линии боевых столкновений произошло 44 боевых столкновения, а также захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумщины с территории РФ.
- Украинские защитники отразили также 4 атаки на Покровском направлении и принимают меры по стабилизации обстановки.
- Общая ситуация остается напряженной на фронте, с активностью врага в различных районах, требующей постоянного контроля и готовности к действиям.
Что известно о ситуации на фронте
Оперативная информация по состоянию на 13.30 06.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток на линии боевого столкновения произошло 44 боевых столкновения.
Российские захватчики обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумщины с территории Курской и Белгородской областей российской федерации, а именно из российского Волфиного враг вел огонь по украинскому Волфину и из Сподарюшиного обстрелял Поповку.
На Купянском направлении продолжаются боевые действия в Петропавловском районе. Другая активность врага здесь отсутствует.
На Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского. В общем, сегодня это уже третья атака, предыдущие две — успешно отбиты.
Также враг проявляет активность на Краматорском направлении , а именно в районе Ивановского. Ситуация контролируется.
Уже 20 раз пытался враг улучшить свои позиции на Покровском направлении сегодня. В настоящее время продолжаются бои в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.
На Ореховском направлении были отражены две атаки врага.
По остальным направлениям обстановка без особых изменений.
Генштаб доложил о ситуации на фронте
Как отмечается, напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 4 российские атаки, шесть боестолкновений еще продолжаются.
Также враг активизировался на Кураховском направлении в районах Прасковьевки и Красногоровки.
В Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-