По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- На фронте наблюдается увеличение атак оккупационной армии РФ в районах Покровска и Купянска.
- Украинские военные успешно отражают вражеские атаки, ликвидируя российских захватчиков и уничтожая военную технику.
- В Генштабе отмечают наибольшую враждебную активность в районах Купянска и Покровска, где российские оккупанты совершают множество попыток атак.
- Бойцы Третьей штурмовой бригады сообщают о успешной обороне и возвращении позиций, а также о значительных потерях армии РФ в Харьковской области.
- Российские военные сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны украинских сил, что приводит к существенным потерям и уничтожению техники.
Что известно о ситуации на фронте
В Генштабе отмечают, что наибольшая враждебная активность фиксируется в районах Покровска Донецкой области и Купянска Харьковщины.
В частности, в районе Купянска российские оккупанты совершили уже 11 попыток атак. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Берестово и Терны.
Отражены 7 вражеских атак в районах Раздолевки и Ивано-Дарьевки, где для поддержания собственного наступления оккупационная армия привлекает авиацию.
В направлении Краматорска оккупантами совершено 4 атаки вблизи населенных пунктов Ивановское и Алебастрово. Одна из этих атак уже отражена украинскими военными.
В районе Покровского подразделения преступной армии РФ с начала суток совершили уже 30 попыток атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка Первая и Птиче.
В направлении Курахово было отражено 9 вражеских атак.
На левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок и продолжается отражение еще двоих.
В Третьей штурмовой назвали потери армии РФ в Харьковской области
По информации военных 3-й ОШБ, в течение недели бригадой было ликвидировано 600 российских захватчиков в Харьковской области.
Сообщается, что потери России на участке фронта Третьей штурмовой эквивалентны целому батальону: 416 окупантов - "300-е", 226 окупантов - "200-е".
Также бойцы уничтожили немало российской военной техники, в частности БМП-2, БТРы, баги.
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