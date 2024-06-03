Армия РФ усилила атаки вблизи Покровска и Купянска. Что происходит на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усилила атаки вблизи Покровска и Купянска. Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ
Стрелковое оружие
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • На фронте наблюдается увеличение атак оккупационной армии РФ в районах Покровска и Купянска.
  • Украинские военные успешно отражают вражеские атаки, ликвидируя российских захватчиков и уничтожая военную технику.
  • В Генштабе отмечают наибольшую враждебную активность в районах Купянска и Покровска, где российские оккупанты совершают множество попыток атак.
  • Бойцы Третьей штурмовой бригады сообщают о успешной обороне и возвращении позиций, а также о значительных потерях армии РФ в Харьковской области.
  • Российские военные сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны украинских сил, что приводит к существенным потерям и уничтожению техники.

Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе отмечают, что наибольшая враждебная активность фиксируется в районах Покровска Донецкой области и Купянска Харьковщины.

В частности, в районе Купянска российские оккупанты совершили уже 11 попыток атак. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Берестово и Терны.

Отражены 7 вражеских атак в районах Раздолевки и Ивано-Дарьевки, где для поддержания собственного наступления оккупационная армия привлекает авиацию.

В направлении Краматорска оккупантами совершено 4 атаки вблизи населенных пунктов Ивановское и Алебастрово. Одна из этих атак уже отражена украинскими военными.

В районе Покровского подразделения преступной армии РФ с начала суток совершили уже 30 попыток атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка Первая и Птиче.

В направлении Курахово было отражено 9 вражеских атак.

На левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок и продолжается отражение еще двоих.

В Третьей штурмовой назвали потери армии РФ в Харьковской области

По информации военных 3-й ОШБ, в течение недели бригадой было ликвидировано 600 российских захватчиков в Харьковской области.

В течение недели подразделения Третьей штурмовой бригады отражали новые атаки врага, возвращали позиции и плотно минусовали живую силу окупантов, - подчеркивают в бригаде.

Сообщается, что потери России на участке фронта Третьей штурмовой эквивалентны целому батальону: 416 окупантов - "300-е", 226 окупантов - "200-е".

Также бойцы уничтожили немало российской военной техники, в частности БМП-2, БТРы, баги.

Сняли с неба разведывательные беспилотники ZALA и разведывательно-ударные "Ланцеты". Уничтожили ряд вражеских средств РЭБ, в том числе очередной окопный РЭБ и Starlink, - добавляют бойцы бригады.

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